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英研究：2.5億年後各洲歸一 極端氣候滅絕人類

【明報專訊】英國一間大學的研究人員利用超級電腦預測，2.5億年後地球各洲將合併為「超級大陸」，屆時人類和其他所有仍存活的哺乳類動物都將因地球出現極端氣候而滅絕。

英國布里斯托大學科學家表示，預計約2.5億年後地球各大洲將合而為一，形成「終極盤古大陸」（Pangea Ultima）。

研究人員首次利用超級電腦氣候模型，模擬超級大陸的溫度、風、雨和濕度趨勢，並使用板塊運動、海洋化學和生物模型來計算二氧化碳濃度，結果發現屆時地球將極度炎熱，平均溫度可較工業革命前高15℃，陸地可高30℃，人類等哺乳類動物幾乎無法生存，因為哺乳類動物並未進化到足以應付長期暴露在極度高溫之中。他們指終極盤古大陸的形成會導致火山爆發更頻繁，釋放更多二氧化碳至大氣中，到時二氧化碳水平將是目前的兩倍，再加上太陽也會變得更亮，兩者都導致地球進一步暖化。報告預計，到時地球只有8%至16%土地適合哺乳類動物生存。

布里斯托大學高級研究員、報告主筆法恩斯沃思（Alexander Farnsworth）在新聞稿中指出：「新出現的超級大陸將造成三重打擊，包括大陸性（Continentality）效應、更熱的太陽和大氣中更多二氧化碳……40℃至50℃的溫度司空見慣，每日溫度極值甚至更高，再加上高濕度，最終決定了我們的命運，人類與其他許多物種都會因為無法透過汗水散熱來冷卻身體而死亡。」他又說，高溫亦會令大量植物死亡，令哺乳類動物失去食物來源。

研究報告周一（25日）刊登在《自然-地球科學》（Nature Geoscience）期刊。

（CNN/衛報/中央社）

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