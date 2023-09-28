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「庇護門檻低致移民失控」 英高官演說罕招聯國反擊

【明報專訊】英國內政大臣柏斐文周二（26日）在美國演說時語出驚人，批評聯合國《難民地位公約》不合時宜，庇護門檻過低導致移民失控，而歐美長期奉行的多元文化主義，助長增長過急的新移民人口不願融入主流，威脅歐美存亡，可是各國領袖擔心被標籤為「種族主義者或非自由派」，始終無法大幅改革人權法。其言論除引發聯合國難民署罕有發表聲明維護《難民地位公約》，也遭到人權、性小眾等團體駁斥和抨擊。

柏斐文（Suella Braverman）在華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）發言，謂失控、沒有充分融合的移民對歐美政治文化帶來「存亡挑戰」。她道：「正如歷史的基本法則是，不能保衛邊界的國家不會長存，政治的基本規則也是如此，那些不能控制邊界的政治制度不會得到人民同意，也不會持久。」

柏斐文：多元文化主義妨礙融合

她援引英國智庫「政策研究中心」（CPS）的分析，按《難民地位公約》定義，目前多達7.8億人符合向他國申請庇護資格，質疑該公約到今日是否依然適用或者是否需要改革。她說：「隨着案例法的發展，我們在實踐中看到的是解釋上的變化，從『迫害』轉向更類似於『歧視』的定義……其實際後果是擴大了可能符合獲得庇護的人數，並降低了獲得庇護的門檻。」她續說：「如果實際上僅僅因為是同性戀者或是女性，擔心在原籍國家受到歧視，就足以符合受保護資格，那麼我們將無法維持一個庇護系統。」

柏斐文指出，英國等西方國家的移民增長已經過快過多，但多元文化主義縱容移民不與主流社會融合，衝擊社會凝聚力。她說，保護國家不等於反移民，「假如文化轉變得太急和太大，那麼既存事物就會被稀釋，最終消失」。

難民署：須改善責任分擔非改革

她呼籲修改庇護難民的相關國際規定，革新《難民地位公約》、《歐洲人權公約》，但她不是考慮退出，而是「尋求建立國際共識」。

聯合國難民署隨即強調《難民地位公約》仍是「保護難民的基石」，其發言人說：「需要的不是改革或更具局限性的詮釋，而是對公約及其分擔責任原則的更有力和一致的運用。」國際特赦等人權運動組織、性小眾組織、英國朝野部分政客亦抨擊柏斐文「排外」，要求她道歉及撤回言論。

身為移民後代的柏斐文是執政保守黨內有力競逐領袖位置的一員。英國大選最遲要在2025年1月舉行，難民收容政策料將為議題。保守黨政府讓申請庇護者到盧旺達等候批核的安排等，受《歐洲人權公約》阻撓。

（BBC/天空新聞/衛報/路透社）

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