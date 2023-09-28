伊拉克婚禮煙花釀火災 最少114死

目擊者稱，事發於當地時間周二晚10時45分左右，位於克拉克斯（Qaraqosh）的會場大廳當時有數百名賓客。法新社引述手部被燒傷的17歲賓客瓦德（Rania Waad）說，當時一對新人正在跳慢舞，突然煙花開始蔓延上天花，然後整個大廳就起火了，「我們什麼也看不見，無法呼吸，也不知道如何逃生」。另一名目擊者說：「我們看到火苗在跳動，從大廳冒出來。有些人成功逃出來，沒有被困住，但即使是逃出來也被燒傷了。」路透社記者在現場拍攝的影片顯示，消防人員爬過建築物燒焦的殘骸，用燈光照亮悶燒的廢墟。

場地由高度易燃物所建 缺警報

一對新人情况未明。英國廣播公司（BBC）昨稱不清楚二人是否身亡；美國有線新聞網絡（CNN）報道，一名賓客向伊拉克一間私營電視台說：「新郎和新娘沒事。我剛和他們一起，但他們因為這裏的人所遭遇的事受到很大打擊。」傷者中大部分要接受燒傷和缺氧治療，亦有部分人是被壓傷。伊拉克紅新月會表示得知逾450人死傷。

伊拉克民防總局發表聲明稱，初步認為煙花和蠟燭引發火警，該建築物使用了低成本的高度易燃物料建造，起火幾分鐘後部分大廳倒塌，此外場地缺乏警報和消防設備，大火燃燒物料也導致毒氣散發。總理蘇達尼稱，已指示官員總動員援助受事件影響者。

（路透社/BBC/CNN/新華社）