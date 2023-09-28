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鐵鏽帶搶分迎大選 拜登站罷工糾察線開先例

【明報專訊】美國總統拜登周二（26日）前往密歇根州汽車工人罷工現場，加入糾察線並發表支持工人加薪四成要求的講話，成為首名站上罷工糾察線的現任美國總統。很有可能與他在明年總統大選對決的前總統特朗普，亦會於周三前往該州聲援罷工工人。外界相信兩人齊到密歇根州，突顯藍領在明年大選中舉足輕重的作用。

代表近15萬名汽車工人的美國汽車工人聯合會（UAW）爭取加薪和改善待遇，惟與三大車廠就新勞資協議談判失敗，本月中發動罷工。拜登政府介入斡旋，署理勞工部長蘇維思、白宮高級顧問斯珀林周二在密歇根州與UAW及三大車廠代表會談。

特朗普之後訪無工會關連車廠

戴着UAW鴨舌帽的拜登，同日在底特律市郊貝爾維爾（Belleville）一間通用汽車廠房外的糾察線，拿着「大聲公」告訴罷工工人，汽車業者表現出奇地好，工人「也應水漲船高」，收入「理應比現在多得多」，呼籲福特、通用汽車以及佳士拿母公司斯特蘭蒂斯（Stellantis）「替我們加把勁」。美國過往不時有議員或總統候選人現身聲援罷工工人，現任總統親身到場此前卻無先例。

特朗普周三亦會到密歇根州聲援罷工工人，但他預定到訪的車廠與工會沒有關連。他批評拜登抄襲他到訪密歇根州的計劃。

密歇根州是美國汽車工業心臟地帶，也是明年大選的關鍵戰場，共和、民主兩黨都集中爭取中西部「鐵鏽帶」的藍領選票。2020年總統大選時，拜登獲工會支持，正是擊敗特朗普的主因之一。有工人將二人到訪視為「拉票」政治噱頭，對談判影響甚微，有人甚至擔心二人將罷工政治化，敦促他們「遠離此地」。

另外，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在社交平台X（前稱Twitter）警告稱，如果同意工人加薪40%及每周工作32小時的要求，涉及今次工潮的3家汽車企業將很快面臨破產。

（法新社/路透社/彭博社/BBC）

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