特朗普裁欺詐 紐約州地產王國堪虞 偕兩子與集團同涉誇大資產 法官准吊銷州內企業註冊

【明報專訊】美國紐約州法官周二（26日）裁定前總統特朗普及其兩個兒子，多年來持續向銀行及保險公司誇大及虛報資產，犯下欺詐罪，須對此負上責任，並下令吊銷准許特朗普部分企業包括特朗普集團在紐約州的公司註冊。這項裁決被視為對特朗普在當地業務「判處死刑」，變相摧毁其紐約州地產王國。特朗普律師斥裁決是「司法不公」，表明會提出上訴。
商業詐騙案開審前「簡易判決」
這宗訴訟源於去年9月紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）民事控告特朗普與其兩名兒子唐納德和埃里克，再加上特朗普集團，被告涉嫌在2011至2021年虛報資產價值，發布虛假的商業紀錄及財務報表，以獲得有利的銀行貸款和保險交易條款，並繳納較少稅款。詹樂霞指出，特朗普資產每年被高估19億至36億美元（約148.2億至280.8億港元），她要求法院向被告罰款2.5億美元（約19.5億港元）及禁止特朗普在紐約州繼續做生意。該案件原定下周一（10月2日）開審，預計審訊至12月。詹樂霞此前要求紐約州法院法官恩戈龍（Arthur Engoron）就其主張作出簡易判決（summary judgement），尋求在開審前裁定特朗普須負法律責任，認為確定一些無可爭議的事實後可加快審訊速度。
海湖莊園市值高估23倍
恩戈龍周二頒布簡易判決書，確定特朗普在財務文件中高估其位於佛羅里達州的海湖莊園市值23倍，又誇大其位於紐約特朗普大廈（Trump Tower）頂層公寓的面積兩倍，「一個地產開發商評估自己數十年的居住空間時，出現如此大程度的偏差，只能被視為欺詐」。他指詹樂霞提交了「確鑿證據」顯示特朗普每年誇大其淨資產8.12億至22億美元（約63.3億至171.6億港元），「在被告的世界中，受租金管制的公寓與不受管制的公寓價值相同；受限制土地與不受限制土地的價值相同；限制可以消失得無影無蹤……那是幻想的世界，不是真實的世界」。
或失特朗普大廈等多棟地標控制權
除了確定特朗普及其兒子犯下欺詐罪外，恩戈龍還吊銷允許特朗普集團經營其部分紐約州地產的公司註冊，並在10天內委任獨立人員監督相關過程。有專家指出，法官的判決相當於解散特朗普的公司，是對他的企業判處死刑，紐約前金融罪行檢察官莫斯科說：「這意味它不再是一間公司，法官將指定某人接管資產，並按照法院認為合適的方式將之分配。」也有專家指出，特朗普的公司將難以作為公司營運下去，因它們無法取得貸款及申請政府合約，如同「死人」。英國廣播公司（BBC）則指，法官的裁決不會令特朗普的公司解散，但可能會使他失去在紐約州多個標誌性物業的控制權，如特朗普大廈及華爾街40號的特朗普大樓（Trump Building），也使他難以繼續在紐約州經營房地產業務。
特朗普斥獵巫 已申推遲開審
美國傳媒分析，恩戈龍這一裁決對特朗普是嚴重打擊，顛覆了特朗普精心營造「由房地產大亨變身政治強人」的形象。特朗普周二在自家社交平台發文，斥有關指控「荒謬和不實」，是又一宗針對他的「政治獵巫」，批評恩戈龍聽命於民主黨籍的詹樂霞行事。其代表律師基斯（Christopher Kise）批評裁決「完全脫離事實和相關法律」，稱特朗普及其家人將尋求一切可用的上訴方法，糾正這項「司法不公」。特朗普已入稟要求押後案件開審，指摘恩戈龍和詹樂霞無視上訴法院縮小案件範圍的命令，上訴法院預計本周就推遲開審作出裁決。