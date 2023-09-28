特朗普裁欺詐 紐約州地產王國堪虞 偕兩子與集團同涉誇大資產 法官准吊銷州內企業註冊

商業詐騙案開審前「簡易判決」

這宗訴訟源於去年9月紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）民事控告特朗普與其兩名兒子唐納德和埃里克，再加上特朗普集團，被告涉嫌在2011至2021年虛報資產價值，發布虛假的商業紀錄及財務報表，以獲得有利的銀行貸款和保險交易條款，並繳納較少稅款。詹樂霞指出，特朗普資產每年被高估19億至36億美元（約148.2億至280.8億港元），她要求法院向被告罰款2.5億美元（約19.5億港元）及禁止特朗普在紐約州繼續做生意。該案件原定下周一（10月2日）開審，預計審訊至12月。詹樂霞此前要求紐約州法院法官恩戈龍（Arthur Engoron）就其主張作出簡易判決（summary judgement），尋求在開審前裁定特朗普須負法律責任，認為確定一些無可爭議的事實後可加快審訊速度。

海湖莊園市值高估23倍

恩戈龍周二頒布簡易判決書，確定特朗普在財務文件中高估其位於佛羅里達州的海湖莊園市值23倍，又誇大其位於紐約特朗普大廈（Trump Tower）頂層公寓的面積兩倍，「一個地產開發商評估自己數十年的居住空間時，出現如此大程度的偏差，只能被視為欺詐」。他指詹樂霞提交了「確鑿證據」顯示特朗普每年誇大其淨資產8.12億至22億美元（約63.3億至171.6億港元），「在被告的世界中，受租金管制的公寓與不受管制的公寓價值相同；受限制土地與不受限制土地的價值相同；限制可以消失得無影無蹤……那是幻想的世界，不是真實的世界」。

或失特朗普大廈等多棟地標控制權

除了確定特朗普及其兒子犯下欺詐罪外，恩戈龍還吊銷允許特朗普集團經營其部分紐約州地產的公司註冊，並在10天內委任獨立人員監督相關過程。有專家指出，法官的判決相當於解散特朗普的公司，是對他的企業判處死刑，紐約前金融罪行檢察官莫斯科說：「這意味它不再是一間公司，法官將指定某人接管資產，並按照法院認為合適的方式將之分配。」也有專家指出，特朗普的公司將難以作為公司營運下去，因它們無法取得貸款及申請政府合約，如同「死人」。英國廣播公司（BBC）則指，法官的裁決不會令特朗普的公司解散，但可能會使他失去在紐約州多個標誌性物業的控制權，如特朗普大廈及華爾街40號的特朗普大樓（Trump Building），也使他難以繼續在紐約州經營房地產業務。

特朗普斥獵巫 已申推遲開審

美國傳媒分析，恩戈龍這一裁決對特朗普是嚴重打擊，顛覆了特朗普精心營造「由房地產大亨變身政治強人」的形象。特朗普周二在自家社交平台發文，斥有關指控「荒謬和不實」，是又一宗針對他的「政治獵巫」，批評恩戈龍聽命於民主黨籍的詹樂霞行事。其代表律師基斯（Christopher Kise）批評裁決「完全脫離事實和相關法律」，稱特朗普及其家人將尋求一切可用的上訴方法，糾正這項「司法不公」。特朗普已入稟要求押後案件開審，指摘恩戈龍和詹樂霞無視上訴法院縮小案件範圍的命令，上訴法院預計本周就推遲開審作出裁決。

（BBC/路透社/法新社）