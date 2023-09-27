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ChatGPT升級 可語音對話辨影像

【明報專訊】發明人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的美國初創企業OpenAI周一（25日）宣布推出備受期待的ChatGPT更新版，一直以來僅限於輸入文字提示的ChatGPT新版本變得「能看、聽、說」，使用者可以與ChatGPT直接對話溝通，亦能夠向它輸入影像。ChatGPT跳出純文字框架，被視為該程式一大突破。

OpenAI在官網發表文章稱，新版ChatGPT新增用戶與AI語音對話功能，它甚至能「展示」出雙方談論的內容，「語音和影像為大家提供更多在生活中使用ChatGPT的方式」。文中提到的例子包括，「在旅行時拍下一張名勝照片，然後即時討論當中有趣的地方」，又或拍下雪櫃內部的照片就可取得食譜建議，或是拍下孩子的數學作業相片就能幫忙找出答案等。在輸入相片時，用戶可以輸入語音或文字提出問題，甚至可以利用程式的繪畫功能協助點出想查詢的重點。OpenAI稱，ChatGPT在辨認人類樣貌上未必準確，加上私隱原因，因此新版ChatGPT被限制了分析人類外貌和直接評頭品足的能力，亦無法說出某相片內人物的資料。

憂騙徒生成語音 暫限付費者用

新功能暫時只供付費用戶使用。OpenAI表示，語音和影像功能將在未來兩周向ChatGPT Plus和Enterprise用戶推出，「之後很快」會進一步開放。OpenAI解釋暫時不全面推出的原因，指新功能讓用戶可以幾秒內就生成出逼真的語音，有可能帶來風險，包括有不法之徒用作詐騙。

自從ChatGPT去年底推出以來，多家AI公司展開AI聊天機械人競賽。Google的同類產品Gemini預計在短期內推出，據報已有數家公司進行測試。網購巨擘亞馬遜周一亦宣布，將投資40億美元（約312億港元）到AI初創企業Anthropic，為公司的生成式AI業務提供支援。

（法新社/紐約時報/衛報/The Verge）

相關字詞﹕生成式人工智能（Generative AI） 人工智能

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