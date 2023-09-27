聯國攜手東盟中國 打擊詐騙「賣豬仔」

UNODC發布的新聞稿指出，三方高級官員同意應對與賭場和詐騙相關的跨國有組織犯罪和販運人口問題。UNODC東南亞和太平洋區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示：「有迫切需要進行區域合作，應對該地區愈趨緊密而且互相關聯的犯罪行為以至存在這些犯罪行為的生態系統。」

東盟和中國的高官與UNODC在曼谷制訂應對策略計劃，已敲定細節包括改善預防措施、確定和保護受害者，以及提升執法與刑事司法官員調查和合作能力的措施等。計劃將在下次東盟打擊跨國犯罪高級官員會議（SOMTC）提交。

報告：東南亞有國家詐騙佔GDP一半

根據UNODC周二發布的政策報告，以強迫犯罪為目的的販運人口只是東南亞跨國有組織犯罪的冰山一角。它通常與邊境賭場的運營、大規模的洗錢、網絡犯罪以及一系列其他刑事犯罪有關，過去一年另有可信報告指其涉及酷刑和勒索。

東南亞組織犯罪集團的利潤已達到前所未有水平，非法資金愈來愈多地通過區內賭場以及其他大規模現金流業務，包括通過大幅增加使用加密貨幣。報告指該地區其一國家估計從詐騙活動賺取75億至125億美元（585億至975億港元），相當於該國經濟規模的一半。

緬甸KK園區 台港人傳出被販賣

柬埔寨、緬甸等國的詐騙活動衍生販賣人口問題，去年爆出有香港和台灣居民被「賣豬仔」。其中緬甸KK園區更被稱為「豬仔煉獄」和「東南亞人口轉賣最終站」，專門從事販賣人口及人體器官的勾當。

聯合國今年8月的報告估計全球有數十萬人被犯罪集團販運到東南亞地區從事網絡詐騙。報告指受害者面臨一系列嚴重的侵犯和踐踏人權行為，許多人遭受酷刑和殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰、任意拘留、性暴力、強迫勞動和其他侵犯人權的行為。

（綜合報道）