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波蘭涉倒賣25萬神根簽證 德威脅復邊境管制

【明報專訊】波蘭一些領事館最近被揭發受賄向亞洲及非洲移民「出售」至少25萬張神根地區工作簽證，除了歐盟要求華沙解釋，正面對大量非法移民湧入的波蘭鄰國德國尤其關注事件，總理朔爾茨日前開腔要求波蘭就這宗醜聞解釋，並威脅恢復與波蘭的邊境管制。波蘭外長拉烏周一（25日）批評朔爾茨的言論是干涉波蘭內政和下月舉行的大選。

波蘭傳媒近日報道，在亞洲及非洲的波蘭領事館和一些外部公司職員，在過去兩年半涉嫌受賄向至少25萬名移民打開進入歐盟大門，只要申請人向中介付款後，不必經過審核就能加速取得神根簽證，可在波蘭工作或前往德國等歐盟國家。波蘭政府質疑數目被誇大，稱當局僅調查了268份有問題的簽證申請。

醜聞曝光適逢朔爾茨政府就非法移民問題備受愈來愈大壓力。今年首8個月，德國已接獲超過20.4萬人的庇護申請，較去年同期大增77%，還未計去年2月俄軍侵烏以來到達當地的110萬名烏克蘭難民。

朔爾茨上周六出席社民黨競選集會時承認非法移民人數急增，明言不希望波蘭簡單「放行」難民，事後又質疑德國難民政策，促請波蘭先讓難民在當地登記和進行庇護程序，收錢發簽證「只會令問題惡化」。他指德國將視乎情况或會在波蘭邊境採取「額外措施」。內政部長發言人周一稱，可能有必要在波蘭和捷克邊境實施管制，以打擊人蛇偷運集團。

波批干涉下月大選

拉烏在社交平台批評朔爾茨言論是「企圖干涉波蘭內政和波蘭正進行的競選活動」，要求對方尊重波蘭主權，不要發表有損兩國關係的言論。朔爾茨發言人同日否認德國干預波蘭內政，但強調德國會繼續要求華沙澄清指控。

波蘭總理莫拉維茨基周一宣布，將在接壤斯洛伐克的邊境地區實施車輛檢查，以阻止非法移民通過巴爾幹路線取道匈牙利和斯洛伐克入境，「不希望有人指摘我們的邊境有漏洞」。斯洛伐克指今年已拘留2.7萬非法移民，較去年同期增加9倍。

專家指出，德國與波、捷接壤的邊境已成為偷渡者的首選路線，而透過簽證醜聞進入歐洲者只佔波德邊境移民潮中的一小部分。

（Politico/金融時報/德國之聲）

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