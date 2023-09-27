「400億變兩億」 美援島國數字混亂

年內派美艦赴太平洋島國助訓

拜登向與會「太平洋島國論壇」（PIF）18個成員國領袖或代表宣布，為促進經貿措施，將成立對小型企業的微型融資機構、鋪設海底電纜等基建項目。他承諾其政府會請求美國國會提供經費用於各島國減輕氣候變化影響、刺激經濟增長、打擊非法捕魚、改善公共衛生的項目。

拜登宣布今年內部署一艘海岸防衛隊艦艇，作為加強太平洋島國訓練的第一艘美國艦艇，以及向太平洋島國提供1140萬美元「海域意識」技術計劃。「海域意識」指「有效掌握管轄海域內所有可能影響國家安全、海事其他層面安全、經濟與環境之事物」，故講求依據各種感測器如岸際雷達、衛星等獲取船舶與異常事態資料。

太平洋島國峰會是繼去年後第二次舉辦，反映美國在中國崛起的國際環境下對太平洋地區的全新重視。與會各方同意2025年再舉行峰會，此後每隔兩年作一次政治接觸。

（衛報/路透社）