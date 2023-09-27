韓建軍節閱兵 展國產武器震懾平壤 駐韓美軍首參與慶同盟70年 尹錫悅：朝用核將被韓美終結

10月1日是韓國建軍日，鑑於今年處於中秋6日連假之間，故提前於昨舉行建軍75周年閱兵。韓國建軍日閱兵原為5年一次，但文在寅在任的2018年，適逢平壤跟韓美破冰並舉行峰會，故取消舉行，因此對上一次已是2013年。

6700兵340軍備 巡首爾市中心

今次建軍日閱兵早上先在城南市首爾空軍基地舉行，下午再到首爾市中心商業區巡遊，路線是由首爾崇禮門（南大門）至光化門逾一公里，展示彈道導彈、坦克、自走炮、攻擊機、無人機、無人潛水艇等68種共340多件軍備，包括一系列國產武器，例如「韓國型三軸體系」的核心防禦軍備。「韓國型三軸體系」包括用於先發制人的「殺傷鏈系統」、高空截擊導彈的「韓國型導彈防禦系統」（KAMD）、可大量發射彈道導彈的「大規模打擊報復作戰計劃」（KMPR），以應對朝鮮的核武和導彈攻擊。

新國產導彈亮相 AR技術展艦艇

昨天登場者包括屬於「殺傷鏈系統」的反艦導彈「海星」和遠程空對地導彈「金牛座」，屬KAMD系統的遠程地對空誘導導彈L-SAM、愛國者導彈和「天弓」中程防空導彈，以及屬於KMPR的最新款「玄武」導彈。L-SAM與「玄武」導彈為首次公開亮相。L-SAM號稱「韓版薩德」，可截擊在50至60公里高度飛行的來犯導彈；「玄武」導彈號稱「怪物導彈」，可爆破地堡。

因天雨關係，美製先進隱形戰機F-35A和F-35B、韓製超音速戰機KF-21軍機等皆臨時取消亮相。韓製海軍「正祖大王」號神盾驅逐艦則利用AR技術展現「陸上巡航」。今次參與閱兵的韓國海陸空三軍總約6400人，另外駐韓美軍首次參與韓軍閱兵，駐紮漢弗萊營基地的第八軍團派出約300人。第八軍團發言人表示，這是要以紀念美韓同盟70周年，對此感到榮幸，強調美韓同盟在推動民主、和平和經濟繁榮有不可或缺的作用。

總統尹錫悅亮相上述市面巡遊前，先在城南基地演說，他警告道：「如果朝鮮動用核武，其政權將因韓美同盟壓倒性力量而終結。」他又稱，韓國政府將基於穩固的韓美同盟關係，進一步加強韓美日安全合作，形成強大的安全態勢。尹錫悅上任一年多以來，朝鮮積極發展「火星-17」洲際導彈等武器計劃，使朝鮮半島局勢持續緊張，驅使美日韓軍事同盟愈走愈近。

韓國2023年國防預算為57萬億韓圜（逾3300億港元），近年積極拓展國防產業，是第九大武器出口國。去年售武收益達173億美元，買家包括菲律賓、印度、泰國和北約成員國等。

（韓聯社/京鄉新聞/法新社/Newsis）