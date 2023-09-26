角逐世衛地區總監 孟加拉總理女惹質疑

瓦吉德現任世衛精神病、自閉症問題顧問

50歲的瓦吉德（Saima Wazed）在孟加拉政府擔任精神健康顧問，也是世衛總幹事的精神病和自閉症問題顧問，也是世衛的精神健康問題專家諮詢委員會委員之一。她將與來自尼泊爾的世衛高官阿查里雅（Shambhu Acharya）競逐世衛東南亞區總監一職，在兩年內負責監督11個國家共20億人口近5億美元的年度預算。阿查里雅任職世衛近30年，擁有公共衛生博士學位。

接受英國《金融時報》訪問的區內現任、前任官員及衛生專家，均對世衛選舉程序表示擔憂，並質疑瓦吉德是否能勝任東南亞總監的職務。尼泊爾籍的聯合國前助理秘書長高塔姆質疑瓦吉德履歷「非常單薄」，「若她不是總理女兒，我不認為她是有力人選……這顯然是裙帶關係」。孟加拉一名資深衛生政策工作者也承認瓦吉德「所做的每項工作都受到政府重視」。

瓦吉德稱對上述指控感冒犯，強調自己具有相關經驗。在選舉前夕她跟母親多次出席國際活動，包括約翰內斯堡金磚國家峰會、新德里二十國集團峰會、雅加達東盟峰會和紐約聯合國大會，並高調公開她與其母一起會見的政客和重要人物。

（金融時報）