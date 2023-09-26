美再辦太平洋島國峰會 府會商3120億援基建

宣布建交兩小國 另加強海事合作

白宮表示，今次峰會焦點是氣候變化、經濟增長、可持續發展、公共衛生及打擊非法捕魚。「太平洋島國論壇」組織18個成員國領袖或高官周一在白宮會見拜登及共晉午餐，又與美國氣候特使克里會晤，周二與美國財長耶倫及國會議員會談。政府官員早前已預告宣布跟庫克群島和紐埃正式建交，並會公布數百萬美元新基建援助，包括透過海底電纜改善互聯網連接，白宮還打算建議太平洋島國聯同由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（QUAD）就海上監察合作，尤其是追蹤非法漁船。法新社報道，美國另一目標是就《自由聯合協定》周六到期的條款，與馬紹爾群島重新談判。該協議由美國與馬紹爾、密克羅尼西亞及帕勞簽訂，讓美國在這3島國保有軍事部署，換取華府提供經濟援助及安全保障。

所羅門瓦努阿圖親華總理缺席

白宮官員承認，美國加強與太平洋島國接觸，中國是主要因素之一，強調「中國在包括太平洋地區在內的強勢和影響力」促使美國在此區持維持戰略焦點。惟與中國關係愈趨密切的所羅門群島總理索加瓦雷缺席今次峰會，白宮對此表示失望。索加瓦雷7月訪華時，雙方簽署新警務合作協議。路透社報道，同與中國簽署警務協議的瓦努阿圖，新總理基爾曼也不會出席峰會。美國仍就在瓦努阿圖開設大使館進行談判，但迄今與該國關係未取得重大進展。

拜登去年在峰會承諾協助太平洋島國對抗氣候暖化及擊退中國的「經濟脅迫」，其後華府宣布投資8.1億美元（63.18億港元）援助太平洋島國，但澳洲智庫洛伊研究所太平洋島國項目主任基恩質疑美國國會尚未批出相關資金，又指太平洋島國樂見美國重新接觸該地區，但不希望地緣政治角力導致軍事化升級。

帕勞擬邀美部署愛國者制華

另外，《日經亞洲》昨日刊出帕勞總統惠恕仁的專訪。他表示，政府對中國船舶在其水域附近的動作愈感憂慮，包括今年5月和8月有中方研究船在未獲批准下闖入其專屬經濟區，懷疑是就萬一出現危機時切斷海底電纜作研究。他希望美軍可阻止這類行動，並期望美國海軍增加到訪當地次數。他又說，帕勞已向美國提出在當地永久部署愛國者防空導彈系統，以應對中國威脅。

（綜合報道）