英逾百警拒帶槍執勤 抗議同袍執法被控謀殺

倫敦都市警部原有2595名警員獲准持械，周日（24日）卻表示過去48小時間有多名警員交還持械的許可證，暫停持械執勤，警部發言人指參與者擔心檢控會改變在極具挑戰的工作環境下所作判斷。BBC昨援引消息人士指交證警員多逾100人。國防部已應內政部要求，隨時支援反恐和應付緊急情况。

事源一名代號NX121警員上周四（21日）被控於去年9月在倫敦市南區謀殺24歲黑人司機卡巴（Chris Kaba）。案發時卡巴並非疑犯亦無持械，因其車牌「被以為涉及之前一日另一宗槍擊案」，被涉案警員攔截並朝其頭部開了一槍。遺屬要求問責，案件引發抗議警暴和種族歧視的示威。

內政大臣柏斐文周日在社交平台X公開支持攜械警員，表示他們要瞬間作決定維護大眾安全，不應該為履行職務可能遭受檢控而擔心。首相辛偉誠昨晨表示，警察需要確定所擁法律權力。

警贊同檢討 惟稱需更大法律保障

倫敦都市警部首長贊成內政部檢討持械政策，他認同警隊要「遵守最高標準」，但同時指出現行制度在損害警察，警員需要更大法律保障。

（BBC/華盛頓郵報）