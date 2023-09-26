塔利班擬拓建天眼網絡 曾洽華為

塔利班現時靠安全部隊車輛和常設的檢查關卡密切監控城市的市中心，而喀布爾等城市現時裝設了逾6.2部可供中央控制室監察用的閉路電視鏡頭，對上一次大規模更新已數到2008年。內政部發言人加尼向路透社透露，閉路電視監察系統是新保安策略一環，將部署在首都喀布爾等城市的「重點」位置，預計4年完成，用以整飭國家安全和打擊多次對阿富汗城市發動大型襲擊的「伊斯蘭國」（ISIS），政府將按伊斯蘭教法運作系統，不會在私人空間攝錄。

擬繼承美為前朝所訂計劃

加尼表示目前正着手於由保安專家花時製作的喀布爾保安地圖，「我們已擁有兩幅地圖，其一是美國為前政府所製，另一由土耳其繪製」。他承認塔利班今年8月跟華為初步談過可行網絡，但未訂合約或具體計劃。

彭博社8月曾引述知情人士報道，華為跟塔利班就裝置監察系統合約達成「口頭協議」。華為本月回應路透社說，與塔利班會議中「沒有討論任何計劃」。

中國外交部上周一表示，「不掌握」華為與塔利班的討論，惟支持中國企業按市場原則展開相關務實合作。

2021年1月，主責阿富汗保安的北約為首國際部隊逐步撤走時，時任副總統薩利赫表示其政府將就喀布爾的閉路電視系統進行1億美元（約7.8億港元）的大型更新，並獲北約支持。薩利赫本月向路透社指當年計劃所涉基建已被毀。美國國務院發言人表示沒有與塔利班合作。

反恐為名 或藉國安遏異見

華府智庫海軍分析中心（CNA）阿富汗專家施羅登（Jonathan Schroden）表示，監視系統對塔利班用以阻遏諸如ISIS之類的組織施襲將很有用，但有關注人權者擔心，塔利班以國安為幌子擴大監控，以對付記者、維護婦女權益和反政府人士。

（路透社）