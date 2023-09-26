烏軍宣稱擊斃俄黑海艦隊司令

烏克蘭在過去近4個月對入侵俄軍展開大規模反攻，近期攻勢開始指向黑海和克里米亞半島，包括攻擊位於塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄軍黑海艦隊總部。烏軍指事發時俄羅斯海軍領導層正在黑海艦隊總部大樓舉行會議，烏方是針對攻擊。莫斯科在當地扶植的官員上周曾確認烏軍攻擊，指最少1枚導彈擊中黑海艦隊總部。烏軍特種部隊昨日在社交平台Telegram指，黑海艦隊總部大樓無法修復。

導彈襲總部 烏指34死

烏方特種部隊如何確認傷亡人數未明，其國防情報局長此前指至少9人喪生，另有16人受傷，包括俄軍南部軍區副司令羅曼丘克傷勢非常嚴重；而俄羅斯在受襲當日初稱一人被殺，後改稱一名軍人失蹤。俄羅斯國防部暫未回覆路透社有關索科洛夫是否在襲擊中喪生的查詢，路透社又指俄烏雙方自去年2月戰爭爆發以來，都有誇大對方傷亡、少有提及己方損失的情况。惟索科洛夫命喪的消息近日一直流傳。

另外，美國政府宣布對11間中國企業和5間俄羅斯企業實施新的貿易限制，指控它們涉向跟受美方制裁的俄情報部門相關公司提供用於製造無人機的零部件。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）