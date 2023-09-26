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外界憂恐怖分子更肆虐 其他勢力料填權力真空

【明報專訊】法國今次宣布撤出尼日爾，亦是繼布基納法索和馬里後法軍撤出的薩赫勒（Sahel）地區前殖民國，此舉除了影響法國在區內展開的反恐行動，法國的地區影響力也勢必受挫。外界關注法軍離開該地區後，當地恐怖分子會否變得更加肆無忌憚，其他勢力也會填補真空。

殖民地雖獨立 法仍「插手」

自1990年以來撒哈拉以南非洲國家發生27次政變，78%都出現在以法國為前宗主國的國家。英國也曾是非洲的主要殖民國，但與英國在讓殖民地獨立後撒手不管不同，法國在多個前殖民國仍然政治、經濟和軍事上「參與」（批評者形容為「插手」）當地事務。

西非9個前法國殖民國中，有7個仍在使用與歐元掛鈎和獲法國擔保的中非法郎（CFA franc）。此外，法國亦與多個區內國家簽訂軍事協議，近年法國以對付「伊斯蘭國」（ISIS）等恐怖組織為由，多次出兵區內國家，但進展不大，恐怖分子和武裝組織繼續肆虐，西非國家政府未能重奪被控制地區，甚至被指壯大了某些國家的貪腐獨裁領袖，例如乍得前總統德比（Idriss Déby）和布基納法索前總統孔波雷（Blaise Compaoré），惹來民怨。正因如此，該區多國近年政變者大多打出反法國旗號，甚獲支持。

法國亦因為中非共和國未能打擊當地的反法聲浪，暫停雙邊軍事合作。

外界對法國撤出薩赫勒地區後，除了恐怖分子可能會乘勢擴展勢力範圍，其他國家也可能進駐填補真空。《華盛頓郵報》月初一篇分析文章指出，法國已不是區內經濟的主導者，以加蓬為例，中國已成為該國最大貿易伙伴。俄羅斯、美國和土耳其等亦涉足區內事務，特別是前者透過僱傭兵組織瓦格納集團在當地大展拳腳，區內地緣政治格局變得擠擁。

學者：法另有更反映利益事務

大西洋理事會資深研究員舒爾金（Michael Shurkin）認為，法國在失去民心下退出非洲未必是壞事。他日前在新聞網站Politico發表文章說：「在某程度上，撤離非洲會令法國的國際地位下降，但事實是法國就像英國般擁有很多強項，以及其他更反映其利益的優先事務。」

（BBC/華盛頓郵報/Politico）

相關字詞﹕尼日爾 薩赫勒地區（Sahel） 非洲 法國

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