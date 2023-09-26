法國駐軍年內全撤尼日爾 大使回國 薩赫勒地區影響力勢受挫

法國一直拒絕承認發動政變的尼日爾軍政府領袖，強調被推翻的總統巴祖姆才是唯一合法政權。馬克龍周日接受法國電視台訪問時表示，駐尼日爾的法國士兵將於未來數周至數月有秩序地撤出，為此將會跟尼日爾的政變者協調，稱希望「這一切可平靜地進行」。

馬克龍稱拒成叛亂者人質

法國在尼日爾部署約1500名士兵，作為薩赫勒地區反武裝組織行動的一部分。馬克龍稱，撤軍決定的理由是法國在當地並非處理內部政治，而且拒絕成為叛亂者的人質，又指結束軍事合作背後是尼日爾軍政府不再願意打擊恐怖主義。馬克龍受訪時指，法國駐尼日爾大使伊泰（Sylvain Itte）會在數小時後返國。尼日爾軍政府上月25日下令伊泰在48小時內離境，但法國政府拒絕聽從，到本月中伊泰被禁離開大使館，法方甚至被阻止運送食物入使館。

軍政府歡迎撤軍決定

尼日爾軍政府發聲明歡迎法國撤軍的決定，「今天我們慶祝尼日爾朝主權邁出新一步。這是歷史時刻，體現了尼日爾人民的決心和意願」，又強調尼日爾不歡迎帝國主義和新殖民主義勢力，任何人、機構或體制對國家利益及前景構成威脅，不論其喜歡與否都必須離開尼日爾。

法航班遭禁飛越尼日爾領空

同日較早時，尼日爾軍政府領袖宣布禁止法國飛機飛越尼日爾領空。英國廣播公司（BBC）昨引述非洲與馬達加斯加航空安全局（ASECNA）表示，尼日爾空域開放予所有國內及國際商業航班，除了法國飛機或包機，包括法國航空公司的飛機。ASECNA又稱，有關空域仍禁止所有軍事、作戰任務及特殊航班飛越，除非事先獲授權。

法國近年在西非的前殖民地影響力不斷減少，尼日爾鄰國馬里與布基納法索近年發生政變後，法國駐當地部隊都已撤走。自尼日爾政變後，法國駐尼日爾首都尼亞美的軍事基地成為反法民眾的示威中心，他們要求法國撤軍。在尼亞美也有支持政變的示威者在抗議時揮動俄羅斯旗，令西方憂慮尼日爾會跟隨馬里，讓俄羅斯僱傭兵瓦格納集團取代軍隊，但該集團首腦普里戈任上月底墜機身亡後，瓦格納前景難料。

（BBC/CNN/路透社/法新社）