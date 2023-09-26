法國駐軍年內全撤尼日爾 大使回國 薩赫勒地區影響力勢受挫

【明報專訊】西非國家尼日爾軍方7月底發動政變奪權後，與前宗主國法國關係急劇惡化。面對尼日爾軍政府的「逐客令」壓力，法國總統馬克龍周日（24日）終宣布，今年底或之前全面撤走駐當地約1500名士兵，駐尼日爾大使亦將返回法國。此舉將打擊法國在薩赫勒地區對抗伊斯蘭武裝分子的行動及巴黎在當地的影響力。
法國一直拒絕承認發動政變的尼日爾軍政府領袖，強調被推翻的總統巴祖姆才是唯一合法政權。馬克龍周日接受法國電視台訪問時表示，駐尼日爾的法國士兵將於未來數周至數月有秩序地撤出，為此將會跟尼日爾的政變者協調，稱希望「這一切可平靜地進行」。
馬克龍稱拒成叛亂者人質
法國在尼日爾部署約1500名士兵，作為薩赫勒地區反武裝組織行動的一部分。馬克龍稱，撤軍決定的理由是法國在當地並非處理內部政治，而且拒絕成為叛亂者的人質，又指結束軍事合作背後是尼日爾軍政府不再願意打擊恐怖主義。馬克龍受訪時指，法國駐尼日爾大使伊泰（Sylvain Itte）會在數小時後返國。尼日爾軍政府上月25日下令伊泰在48小時內離境，但法國政府拒絕聽從，到本月中伊泰被禁離開大使館，法方甚至被阻止運送食物入使館。
軍政府歡迎撤軍決定
尼日爾軍政府發聲明歡迎法國撤軍的決定，「今天我們慶祝尼日爾朝主權邁出新一步。這是歷史時刻，體現了尼日爾人民的決心和意願」，又強調尼日爾不歡迎帝國主義和新殖民主義勢力，任何人、機構或體制對國家利益及前景構成威脅，不論其喜歡與否都必須離開尼日爾。
法航班遭禁飛越尼日爾領空
同日較早時，尼日爾軍政府領袖宣布禁止法國飛機飛越尼日爾領空。英國廣播公司（BBC）昨引述非洲與馬達加斯加航空安全局（ASECNA）表示，尼日爾空域開放予所有國內及國際商業航班，除了法國飛機或包機，包括法國航空公司的飛機。ASECNA又稱，有關空域仍禁止所有軍事、作戰任務及特殊航班飛越，除非事先獲授權。
法國近年在西非的前殖民地影響力不斷減少，尼日爾鄰國馬里與布基納法索近年發生政變後，法國駐當地部隊都已撤走。自尼日爾政變後，法國駐尼日爾首都尼亞美的軍事基地成為反法民眾的示威中心，他們要求法國撤軍。在尼亞美也有支持政變的示威者在抗議時揮動俄羅斯旗，令西方憂慮尼日爾會跟隨馬里，讓俄羅斯僱傭兵瓦格納集團取代軍隊，但該集團首腦普里戈任上月底墜機身亡後，瓦格納前景難料。
（BBC/CNN/路透社/法新社）
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