首批納卡亞族抵亞美尼亞 高官：拒成阿塞拜疆一部分 99.9%會走

路透社和法新社皆有記者或團隊在亞美尼亞鄰近阿塞拜疆的邊境城市科爾尼佐爾（Kornidzor）現場報道，首批從納卡地區入境的亞族人，在此接受亞美尼亞外交部官員的登記身分，當中包括婦孺和老人，現場至少有數輛載滿東西的汽車抵埗。來自距離科爾尼左爾約10公里處村莊的一名30餘歲男子表示，自己原是納卡分離主義抗爭成員，「昨日，我們需要放下槍械，所以我們離開」。阿塞拜疆承諾容許他們放下武器後沿着拉欽走廊進入亞美尼亞國境。阿國內政部昨日表示，這批亞族人士可坐阿方安排的大巴或自行駕車離開。

獲准繳械後離境 居民仍憂種族滅絕

亞美尼亞人和阿塞拜疆人就亞族世居的納卡地區主權誰屬在蘇聯解體前已爭拗不斷，到各自獨立後更引發戰爭。亞美尼亞在1990年代取勝，但阿塞拜疆2020年「復仇」成功，到上周再以反恐為名突襲，在孤立無援下納卡亞族被迫放棄抵抗陸續繳械，阿軍上周六在可俯瞰納卡地區首府斯捷潘納克特的舒沙駐地展示亞族武裝所交武器。

儘管阿塞拜疆一再表明只求融合納卡地區，無意打壓當地原近12萬人的亞族日常生活，惟納卡亞族居民仍惶惶不可終日，一名女性居民向外媒指控阿塞拜疆有「種族滅絕」的意圖。另外近日網上短片顯示，有阿軍開火掃射民居。阿塞拜疆防長則指納卡居民縱火燒屋阻撓阿軍驅進，或在逃跑前自毁家園。納卡地區自治政府主席的顧問巴巴揚則向路透社稱：「我們的人民不想作為阿塞拜疆的一部分生活。99.9%人寧願離開故土。」

亞美尼亞國家安全會議昨日確認，總理帕希尼揚與阿塞拜疆總統阿利耶夫的預定會面將續在10月5日舉行。二人當日會身處西班牙格林納達參與歐洲政治共同體會議。二人7月也曾在比利時布魯塞爾會面。

亞總理批保護「無效」 俄反斥火上澆油

帕希尼揚昨日在全國電視演說上表示「將歡迎納卡的兄弟姊妹」，又暗斥俄羅斯及以其為首的集體安全條約組織相關體制，在保護亞美尼亞的安全和國家利益上「無效」，暗示會調整外交路線。俄國外長拉夫羅夫則批評西方在納卡衝突中「幕後操縱」削弱俄方影響力，亞美尼亞領導層卻「不時火上澆油」加劇緊張。

（綜合報道）