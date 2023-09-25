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載最多小行星樣本 Osiris-Rex軟着陸

【明報專訊】美國太空總署（NASA）小行星探測器Osiris-Rex本港時間昨（24日）晚，帶着史上最大的小行星岩石樣本返回地球，其分離返回艙在美國猶他州西北部沙漠的軍事試驗場軟着陸，NASA直播解說員形容這是「10多億公里的旅程（包括環繞太陽軌道運行兩周）來到終點」。NASA署長納爾遜較早時表示，任務具歷史意義，有助專家了解太陽系形成以及能威脅地球的小行星。科學家還期待所採樣本有助解答生命起源之謎。

「走10多億公里」終返地球

Osiris-Rex於2016年發射，2020年降落離地球的小行星貝努（Bennu）的岩石表面，採集了250克塵埃樣本帶回地球——這是史上第三個小行星樣本，惟分量比2010和2020年日本所採集的同類樣本都大，據NASA在2020年10月公布，探測器登陸貝努表面後採集了「太多」的400克樣本，遠超原計劃的60克，導致存放樣本的載具無法合攏，迫使NASA採取措施，務求減少樣本損失。直徑僅約500米的貝努於1999年被發現，專家相信它密度低，而且富含可孕育生命的碳，其礦物亦含有水分粒子。貝努目前距離地球近8100萬公里，專家推算該小行星最快有可能於2182年撞向地球。

NASA計劃在Osiris-Rex的小型分離艙着陸後，盡快以直升機把其運到附近一個無塵室，避免沙漠的沙污染樣本，然後再空運樣本箱到得州休斯敦約翰遜太空中心開箱分析，計劃下月11日公布初步結果。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕樣本 小行星 小行星「貝努」 美國太空總署（NASA） 得州 美國

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