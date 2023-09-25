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俄外長：烏和平10條不可行 倘堅持只能戰場解決

【明報專訊】俄羅斯外長拉夫羅夫上周六（23日）在紐約聯合國總部舉行的記者會上指，西方國家透過支持烏克蘭，實際上跟俄羅斯直接戰鬥。他又稱烏克蘭推動的10點和平方案完全不可行，若西方及烏克蘭堅持的話，俄烏衝突就只能在戰場上解決。

指西方軍援如「利用烏肉體抗俄」

俄軍去年2月入侵烏克蘭，後者獲美國等西方國家提供軍備支援。在聯大一般性辯論發言後的記者會上，拉夫羅夫指去年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭獲提供數十億美元計的西方軍備，加上獲得英美情報支援及西方軍事顧問協助，「實際上西方正利用烏克蘭人的手和肉體來對抗我們」。

聯合國秘書長古特雷斯上月去信拉夫羅夫，提出俄方若重返7月時退出的《黑海穀物倡議》，聯合國可即時採取4項行動協助改善俄羅斯穀物和肥料出口，但拉夫羅夫前日稱他向古特雷斯表示有關建議不切實際，又表示烏克蘭提出的10點和平方案完全不可行，「如果你們堅持在戰場上解決，好的，那我們就在戰場上決定吧」。

FT：俄用否決權癱瘓歐安組織

另外《金融時報》周日（24日）報道，隨着莫斯科運用否決權阻撓歐洲安全及合作組織（OSCE）新預算的關鍵決定和選舉新主席，這個組織變得愈來愈停滯不前。任期年底屆滿的歐安組織主席奧斯馬尼（Bujar Osmani）稱，俄羅斯的「零和遊戲處事方式」自去年侵烏以來一直升級，令歐安組織陷入癱瘓，指歐安組織正處於歷來最嚴重危機，但表明不會讓組織崩潰。

（路透社/法新社/金融時報）

相關字詞﹕俄軍侵烏 聯合國大會 拉夫羅夫 烏克蘭 俄羅斯

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