五眼情報助證印涉暗殺 美捲加印爭端

尼傑爾6月在卑詩省遭槍殺，杜魯多上周一在下議院指事件是印度特工所為，而這「可靠指控」是基於加國政府所得情報。加拿大廣播公司（CBC）上周引述有官員稱其中一個五眼聯盟成員有份提供情報。

《紐時》引述西方盟國官員報道，加拿大指控印度，除了因為加拿大開發出最確定的情報，亦得到美國情報機構協助。報道指出，兇案發生後，美國情報機構為加拿大情報機構提供了一些背景信息，有助加拿大得出印度涉案的結論。然而，盟國的官員強調，加拿大截取到在加印度外交官的通訊，才是印度參與陰謀的「確鑿證據」。

難棄印度助制華 盟友冷待加指控

加拿大公開指控印度後，雖然美國國務卿布林肯呼籲印度配合加拿大調查，但美國官員大多試圖避免引發印度的外交反彈。然而，美國情報部門被揭向加提供情報，可能在美國渴望拉攏新德里制華之際，將華盛頓捲入加拿大和印度之間的外交戰爭。

BBC昨報道，加國在此事上得到的盟友支持不多。有記者問杜魯多「加拿大的盟友在哪裏」。BBC引述美國智庫威爾遜中心的加拿大研究所研究員德爾加多（Xavier Delgado）稱，加國面對的問題是，與印度巨大戰略重要性相比，加拿大目前利益顯得次要。他說：「美國、英國以至所有西方和印太盟國都建立了一套很大程度上聚焦於印度的戰略，以此成為應對中國的堡壘和制衡力量。這是他們不能放棄的東西。他們沒站出來並急於捍衛加拿大，這事實反映地緣政治的現實。」

（紐約時報/BBC）