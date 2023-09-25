日媒：美菲討論增美軍可用基地 地點暫擬菲東岸

美軍印太司令部司令阿基利諾（John Aquilino）本月14日在記者會表示，他與菲軍總參謀長布勞納（Romeo Brawner）可能向高層建議考慮增加可供美軍使用基地的數目，但「在得出結論前，仍有工作要做」。

據兩國目前協定，美軍目前可使用9個菲律賓軍事基地，其中7個位於呂宋島和巴拉望島。《日經亞洲》的消息稱，雙方正考慮新開放的基地或位於菲律賓中部薩馬島（Samar）和萊特島（Leyte），南部棉蘭老島東部和呂宋島東南部的比科爾大區也被在考慮之列。

消息：兩國會談仍處初步階段

美菲2014年簽訂的美菲《加強防務合作協議》（EDCA）容許美國在菲律賓發展軍事基建，以及在當地預存燃料等物資。小馬可斯去年出任菲律賓總統後，致力「激活」美菲同盟，9個美軍可用基地中，有4個便是4月時基於EDCA所增加。

華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員庫珀（Zack Cooper）表示，鑑於對台海可能爆發衝突的憂慮增加，菲律賓與日本成為美國「優先合作對象」，拜登政府團隊盡力增加區內的准入地點。另一智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員波林（Gregory Poling）則認為，討論菲律賓在台海危機中的角色仍為時尚早，「在EDCA已很大程度實施，美國亦在南海表現出可靠性後，再談論菲律賓參與其他區域危機，才是實事求是的做法」。

（日經亞洲/白宮網站）