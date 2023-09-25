明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

日媒：美菲討論增美軍可用基地 地點暫擬菲東岸

【明報專訊】《日經亞洲》上周六（23日）援引3名知情人士報道，美國和菲律賓正討論增加美軍可用菲律賓基地數目，地點集中在菲律賓東部沿海地區，為台海一旦爆發軍事危機作準備。消息稱，可能考慮的新增基地地點介乎呂宋島東南部比科爾（Bicol）大區與菲南棉蘭老島東部之間，但強調兩國之間的會談仍處於初步階段。

美軍印太司令部司令阿基利諾（John Aquilino）本月14日在記者會表示，他與菲軍總參謀長布勞納（Romeo Brawner）可能向高層建議考慮增加可供美軍使用基地的數目，但「在得出結論前，仍有工作要做」。

據兩國目前協定，美軍目前可使用9個菲律賓軍事基地，其中7個位於呂宋島和巴拉望島。《日經亞洲》的消息稱，雙方正考慮新開放的基地或位於菲律賓中部薩馬島（Samar）和萊特島（Leyte），南部棉蘭老島東部和呂宋島東南部的比科爾大區也被在考慮之列。

消息：兩國會談仍處初步階段

美菲2014年簽訂的美菲《加強防務合作協議》（EDCA）容許美國在菲律賓發展軍事基建，以及在當地預存燃料等物資。小馬可斯去年出任菲律賓總統後，致力「激活」美菲同盟，9個美軍可用基地中，有4個便是4月時基於EDCA所增加。

華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員庫珀（Zack Cooper）表示，鑑於對台海可能爆發衝突的憂慮增加，菲律賓與日本成為美國「優先合作對象」，拜登政府團隊盡力增加區內的准入地點。另一智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員波林（Gregory Poling）則認為，討論菲律賓在台海危機中的角色仍為時尚早，「在EDCA已很大程度實施，美國亦在南海表現出可靠性後，再談論菲律賓參與其他區域危機，才是實事求是的做法」。

（日經亞洲/白宮網站）

相關字詞﹕台海危機 南海主權爭議 南海 菲律賓 美國

上 / 下一篇新聞