日媒：美菲討論增美軍可用基地 地點暫擬菲東岸

【明報專訊】《日經亞洲》上周六（23日）援引3名知情人士報道，美國和菲律賓正討論增加美軍可用菲律賓基地數目，地點集中在菲律賓東部沿海地區，為台海一旦爆發軍事危機作準備。消息稱，可能考慮的新增基地地點介乎呂宋島東南部比科爾（Bicol）大區與菲南棉蘭老島東部之間，但強調兩國之間的會談仍處於初步階段。
美軍印太司令部司令阿基利諾（John Aquilino）本月14日在記者會表示，他與菲軍總參謀長布勞納（Romeo Brawner）可能向高層建議考慮增加可供美軍使用基地的數目，但「在得出結論前，仍有工作要做」。
據兩國目前協定，美軍目前可使用9個菲律賓軍事基地，其中7個位於呂宋島和巴拉望島。《日經亞洲》的消息稱，雙方正考慮新開放的基地或位於菲律賓中部薩馬島（Samar）和萊特島（Leyte），南部棉蘭老島東部和呂宋島東南部的比科爾大區也被在考慮之列。
消息：兩國會談仍處初步階段
美菲2014年簽訂的美菲《加強防務合作協議》（EDCA）容許美國在菲律賓發展軍事基建，以及在當地預存燃料等物資。小馬可斯去年出任菲律賓總統後，致力「激活」美菲同盟，9個美軍可用基地中，有4個便是4月時基於EDCA所增加。
華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員庫珀（Zack Cooper）表示，鑑於對台海可能爆發衝突的憂慮增加，菲律賓與日本成為美國「優先合作對象」，拜登政府團隊盡力增加區內的准入地點。另一智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員波林（Gregory Poling）則認為，討論菲律賓在台海危機中的角色仍為時尚早，「在EDCA已很大程度實施，美國亦在南海表現出可靠性後，再談論菲律賓參與其他區域危機，才是實事求是的做法」。