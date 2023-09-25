黃岩島驅漁船設浮欄 華被指阻菲捕魚 法新社記者目擊中方海警追逐 北京暫未回應

警告50菲船違法 知有傳媒後駛走

菲律賓海巡署（PCG）發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）昨在社交平台X（前稱Twitter）表示，該部門與菲律賓漁業和水生資源局（BFAR）強烈譴責中國海警在黃岩島東南部「設置浮欄，防止菲方漁船進入島礁，令其無法捕魚和進行維持生計的活動」。他宣稱，3艘中國海警硬體充氣橡皮艇和一艘中國海上民兵船，在BFAR船舶BRP Datu Bankaw號上周六駛抵黃岩島周邊作例行巡邏前，設置了長約300米的浮欄。

塔里埃拉續表示，事發時現場有逾50艘菲律賓漁船正在作業。共有4艘中國海警船發出15次廣播警告，指控在場BFAR船舶和菲律賓漁民違反了國際法和中國本地法律，直至了解到有傳媒在BFAR的船上，方保持安全距離並駛走。有菲律賓漁民表示，中國海警經常在監測到區內出現大量菲方漁船的時候，便會設置浮欄。

法新社記者上周五目擊一艘菲律賓木艇試圖闖入魚量較多的黃岩島淺水區時，遭到中國海警快艇追趕，整個追逐過程歷時數分鐘。中方至昨晚未有回應事件。

另外，PCG上周一發布影片，顯示南海的鱟藤礁（即國際社會習稱的Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal）周邊的海底珊瑚被破壞。塔里埃拉聲明指控中國海上民兵在該水域的「無差別非法及破壞性的捕魚活動，可能直接對海洋環境和地貌造成侵蝕和破壞」，稱上月9日至本月11日期間，菲方監察得分別有33和15艘中國船舶在鱟藤礁和仙賓礁周邊，可能進行傾倒活動。中菲就上述兩個島礁存在主權爭議，菲方聲稱兩礁位於其專屬經濟區（EEZ）。

菲斥損珊瑚 華諷應先撤「坐灘」軍艦

路透社引述菲律賓法律政策專員格瓦拉表示，正研究入稟常設仲裁法院，指行動不止觸發自珊瑚被破壞，也涉及其他事件和「西菲律賓海」（菲方對EEZ聲索南海範圍稱呼）的整體形勢。中國外交部發言人毛寧上周四勸告菲方不要利用虛構的信息編排政治鬧劇」，如菲方真的關心南海的生態環境，就應盡快拖走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，停止向海洋排放污水，防止持續生鏽的軍艦對海洋造成不可逆轉的損害。

中菲南海爭議自去年相對親美遠華的小馬可斯上台後再度激化。今年2月PCG指控旗下一艘船在離仁愛礁20公里處，兩度被中國海警船以軍用級激光照射。至上月5日，中國海警船在仁愛礁附近海域射水炮攔截菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船。

（綜合報道）