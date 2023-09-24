英擬仿新西蘭禁煙 嚴控下一代

逐步提高法定吸煙年齡

消息人士透露，新的禁煙令是政府在明年大選前針對消費者的新舉措之一。根據Ipsos最新民意調查，執政保守黨支持度大幅落後工黨20個百分點，YouGov上周五的民調亦顯示辛偉誠的支持度跌至45%新低，落後對手23個百分點。分析指要扭轉劣勢，辛偉誠必要推出新政策挽民心。工黨早前已表示考慮跟隨新西蘭逐步禁煙。

在英格蘭和威爾士，購買香煙和其他煙草產品法定年齡已於2007年由16歲提高到18歲。不過，去年由政府委託的審查報告稱，若不採取緊急行動，英國2030年成為無煙國家目標可能推遲至少7年，最貧困地區甚至要到2044年才能達標。報告又指吸煙每年對社會造成的損失高達170億鎊（約1627億港元），單是國民保健服務（NHS）就損失了24億鎊（約22.9億港元）。

新西蘭政府去年12月宣布禁止向2009年1月1日或之後出生的人銷售煙草，同時禁止超市和便利店賣煙，亦立法降低煙草產品的尼古丁含量，目標是到2025年實現新西蘭成為無煙國家的目標。吸煙與健康行動組織主席阿諾特（Deborah Arnott）表示，提高合法吸煙年齡已在其他國家取得成果。但維護吸煙自由的組織Forest反駁，禁令只會讓香煙轉到黑市買賣，落入犯罪集團手上，同時剝奪數百萬成年人自由選擇的權利。

（衛報/獨立報）