NFT炒賣潮退 2300萬人投資化水

「最人氣作品」18%零底價

NFT是一種加密虛擬資產，是近年藝術家、音樂家等創作人出售作品的新方法。NFT產品可以是網絡遊戲道具、數碼藝術品、一段影片、一幅圖畫或圖片檔案。它與諸如以太幣（Ether）、比特幣（Bitcoin）的加密貨幣同樣源出區塊鏈技術，區塊鏈的數碼分類帳中會儲存所有權轉換等有關NFT的詳細信息。不過加密貨幣是價值一樣的「同質化」代幣，可以替代互換，每個擁有獨有數碼標記的NFT，可以當成保單、抵押的證明，但不能替代互換，故稱「非同質化」。

dappGambl近日發表報告，分析了NFT市場行情公司NFT Scan與CoinMarketCap的數據後發現，73,257個NFT產品中，69,795個的價值近乎零個以太幣，意味95%的NFT產品持有者、即相當於2300萬人的投資已經化水。即使是CoinMarketCap中「最人氣」的8850個NFT作品，18%的底價是零，41%價值只在5美元至100美元之間（約3.9至780港元），不足1%是價值超過6000美元（約4.68萬港元）。

供過於求 估值不反映真實交易

報告指出，NFT是「極之投機兼波動的市場」。NFT曾於2021年至2022年間大熱，最高峰2021年8月單月交易額近280億美元，但今年7月的交易額已跌至剩下3%。報告指出，例如在交易平台太坊（Ethereum）上的MacContract開出底價是13,234,204.2美元，但最後只以18美元賣出，這差距暴露NFT市場重大問題，即「估值並不反映真實買家興趣或真實世界交易」。報告稱，多達79%NFT產品賣不出，因NFT供過於求，買家愈來愈具鑑別力，那些缺乏明確用途、故事性、具藝術價值的東西，日益難以售出。

報告研究人員相信NFT仍具有一席之地，但上述分析突顯了產品極具風險，提醒買家購買前須仔細調查產品是否具有歷史（例如是否初版）、是否真正的藝術品，也要評估其風格、獨特性和潛在價值等問題。

（衛報/滾石雜誌）