明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

NFT炒賣潮退 2300萬人投資化水

【明報專訊】非同質化代幣（NFT）炒賣風潮兩年多前席捲全球，吸引不少名人追捧，但如今投資熱度大減。英國《衛報》上周五（22日）引述加密貨幣賭博網站dappGambl最新報告指出，由於市場供過於求等因素，95%的NFT產品如今已毫無價值，意味全球至少2300萬人的投資變得一文不值。

「最人氣作品」18%零底價

NFT是一種加密虛擬資產，是近年藝術家、音樂家等創作人出售作品的新方法。NFT產品可以是網絡遊戲道具、數碼藝術品、一段影片、一幅圖畫或圖片檔案。它與諸如以太幣（Ether）、比特幣（Bitcoin）的加密貨幣同樣源出區塊鏈技術，區塊鏈的數碼分類帳中會儲存所有權轉換等有關NFT的詳細信息。不過加密貨幣是價值一樣的「同質化」代幣，可以替代互換，每個擁有獨有數碼標記的NFT，可以當成保單、抵押的證明，但不能替代互換，故稱「非同質化」。

dappGambl近日發表報告，分析了NFT市場行情公司NFT Scan與CoinMarketCap的數據後發現，73,257個NFT產品中，69,795個的價值近乎零個以太幣，意味95%的NFT產品持有者、即相當於2300萬人的投資已經化水。即使是CoinMarketCap中「最人氣」的8850個NFT作品，18%的底價是零，41%價值只在5美元至100美元之間（約3.9至780港元），不足1%是價值超過6000美元（約4.68萬港元）。

供過於求 估值不反映真實交易

報告指出，NFT是「極之投機兼波動的市場」。NFT曾於2021年至2022年間大熱，最高峰2021年8月單月交易額近280億美元，但今年7月的交易額已跌至剩下3%。報告指出，例如在交易平台太坊（Ethereum）上的MacContract開出底價是13,234,204.2美元，但最後只以18美元賣出，這差距暴露NFT市場重大問題，即「估值並不反映真實買家興趣或真實世界交易」。報告稱，多達79%NFT產品賣不出，因NFT供過於求，買家愈來愈具鑑別力，那些缺乏明確用途、故事性、具藝術價值的東西，日益難以售出。

報告研究人員相信NFT仍具有一席之地，但上述分析突顯了產品極具風險，提醒買家購買前須仔細調查產品是否具有歷史（例如是否初版）、是否真正的藝術品，也要評估其風格、獨特性和潛在價值等問題。

（衛報/滾石雜誌）

上 / 下一篇新聞