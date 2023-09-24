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美民主黨參議員被控受賄 黨友籲辭職

【明報專訊】美國民主黨重量級參議員、參議院外交關係委員會主席梅南德茲涉嫌與妻子在4年間收受金條、名車、房貸及旅遊等禮物，為其長期政治捐款人等3名商人和埃及政府提供好處，上周五（22日）被控受賄和勒索。儘管梅南德茲議席是執政民主黨扼守參議院多兩席關鍵，但其黨友仍呼籲他辭職。

家中搜出巨款金條名車

紐約聯邦法院的起訴書指出，梅南德茲（Robert Menendez）濫用身為參院外交關係委員會主席等職權和影響力，串同妻子娜丁（Nadine）和3名新澤西州商人貪污和勒索，包括梅南德茲通過其妻穿針引線下接觸埃及官員，為埃及政府牟取利益，例如提供美國機密敏感資料（如美國駐埃大使館職員人數和國籍）及協助解除凍結華府對埃及3億美元（約23.4億港元）的軍援。梅南德茲又涉嫌幫助一名埃及裔美籍商人，取得埃及授權從世界各地進口到埃及的清真肉食生意。梅南德茲還涉嫌利用提名新澤西州檢察長的權力作出政治施壓，干預州檢察長辦公室對一名商人的控罪調查。梅南德茲也涉嫌利用其職權，強迫行賄方提供某些財物利益。

聯邦調查局及紐約聯邦檢察官經過多年調查，去年6月突擊搜查梅南德茲的新澤西州寓所，檢獲兩條各重1公斤金條、11條1安士金條，總值約15萬美元（117萬港元），序號與其中一名被告所購金條相符。探員又在梅南德茲寓所搜獲藏於信封、衣服和箱子的486,461美元現金，以及從其妻保險箱檢獲79,760美元，合共約442萬港元；另外還檢獲他被指用貪款買的名車。

停參院外交關係委員會主席職務

梅南德茲被控後，新澤西州長墨菲等民主黨人紛紛呼籲他辭職。梅南德茲已暫停參院外交關係委員會主席職務，但他否認控罪，稱這是對他夫婦的「人身攻擊」。梅南德茲出任6屆眾議員後，2006年起躋身參議院。這是他在8年間第二次被控貪污，上次陪審團無法達成裁決，2018年獲撤控。

民主黨目前在參院有51席，比共和黨僅多兩席。按新澤西州法例，若梅南德茲辭去參議員職務，州長可任命替補者完成梅南德茲餘下任期，但在他辭職至臨時任命間的延誤，都可能令僅一席之差控制參院的民主黨感頭痛。

（金融時報/彭博社/紐約時報）

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