烏稱炸黑海艦隊總部致9死 指乘俄高層開會突襲

烏克蘭國防情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）昨向美國之音表示，俄軍南部軍區副指揮官羅曼丘克（Alexander Romanchuk）在襲擊後傷勢「極為嚴重」，而俄羅斯海軍旗下第200獨立防衛機動步槍旅指揮官采科夫（Oleg Tsekov）則「意識不明」。布達諾夫並未確認外界有傳黑海艦隊司令索科洛夫在事件中死亡，稱仍需搜集整體傷亡資訊。他亦拒絕評論有報道指烏方使用了英、法提供的「暴風影」導彈作上述襲擊。

西方傳媒暫未能證實布達諾夫所言，俄羅斯至本港昨晚未有回應，其國防部前晚最新說法仍是只有一人失蹤。

烏克蘭「特種作戰部隊」（SSO）在襲擊後發表聲明稱，在一場代號「捕蟹」（Crab Trap）的特別行動中，於俄羅斯海軍高層在塞瓦斯托波爾開會期間作出「及時且精準打擊」。

烏放政治信號：反攻慢仍可重創俄

美國有線新聞網絡（CNN）昨分析稱，烏軍突襲克里米亞的原因之一是釋放政治信號，展現即使主要部隊在前線進展緩慢，仍具備重創俄軍的能力。

（衛報/CNN/法新社）

（俄軍侵烏）