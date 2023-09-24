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美媒：拜登允供烏ATACMS 至今射程最遠 望打擊俄後方 惟專家指難靠此改寫戰局

【明報專訊】全國廣播公司（NBC）等美國傳媒報道，美國總統拜登上周四（21日）在白宮接見烏克蘭總統澤連斯基期間，允諾將向烏克蘭提供射程達300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），相信將有助打擊前線後方的俄軍補給線和防空系統等目標。烏軍一直依靠英法提供的導彈攻擊較遠的俄軍目標，包括上周五轟炸黑海艦隊總部，但法國為保障自身庫存，稱已不能再給烏克蘭相關導彈，今次美國打算供應ATACMS，有望填補真空，但有專家指單靠這款武器仍難以改寫戰局。

數周付運 《華郵》指供集束彈版本

ATACMS地對地導彈可從已向烏克蘭提供的高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）發射，據不同型號最遠射程介乎165至300公里，可攜載單一彈頭或集束彈。如美方確認提供ATACMS，將是西方至今援烏射程最遠的炮火。NBC前天引述3名知情華府官員和一名美國國會職員報道，拜登向澤連斯基表示美國將向烏克蘭提供少量ATACMS導彈，並於數周內付運。《華盛頓郵報》指美方擬提供的版本是殺傷力強的集束彈型號。

美推進以新型精準導彈代替

基輔自俄軍侵烏初期便尋求美國提供ATACMS，但美方被指為防烏軍利用該導彈攻擊俄羅斯本土令戰事升級，以及會削弱美國庫存等理由一直拒絕，直至今年夏天華府對供烏集束彈開綠燈，供烏集束彈型號ATACMS變得可能。烏方承諾不以該導彈攻擊俄羅斯本土，亦令美國改變態度。另一方面，美方正推進以較新型的「精確打擊導彈」（PrSM）取代ATACMS，也被指促進以後者援烏。

《華郵》指，美軍今年8月底庫存的1,486支ATACMS導彈中，只有364支配備集束彈頭。美國陸軍去年的刊物稱，不同款式的集束彈型號ATACMS每個彈頭裝載300至950個子炸彈。

法停供「暴風影」 ATACMS補空缺

烏軍目前依靠英法共同研製的「暴風影」（Storm Shadow）（法稱SCALP）空對地導彈攻擊較遠目標，該導彈最遠射程約250公里。英國廣播公司（BBC）昨引述烏軍消息稱，前天襲擊俄軍黑海艦隊位於塞瓦斯托波爾總部的便是該款導彈。不過，法國一名高官上周曾經表示，無法再向烏克蘭提供SCALP導彈，否則會影響自己國家的庫存。分析指如果美國真的供烏ATACMS，可填補有關空缺。

烏克蘭「防衛戰略中心」（CDS）專家凱夫柳克（Viktor Kevliuk）表示，烏軍需要ATACMS削弱俄軍的空防能力，以讓其軍機深入佔領區攻擊目標。《基輔獨立報》指ATACMS的實際成效要視乎美方所供應的型號。凱夫柳克稱，烏軍如要大幅改變戰局，ATACMS並非「靈丹妙藥」，仍需以裝甲戰鬥車、坦克、軍機等組成至少10個旅（約5萬至10萬人），並同時把他們投入戰場。

（NBC/華盛頓郵報/華爾街日報/BBC/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）

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