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烏導彈襲克里米亞 擊中俄黑海艦隊總部

【明報專訊】一枚烏克蘭導彈周五（22日）擊中克里米亞半島俄羅斯黑海艦隊總部，導致一人失蹤，並引發大火。烏軍聲稱是他們所為。

社交網站流傳總部建築冒出濃煙。塔斯社報道，碎片散布數百米的範圍，大批救護車趕往現場。黑海艦隊總部所在塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）的親俄市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在社交媒體上說，導彈碎片落在塞瓦斯托波爾一間劇院附近。空中機動大隊已進入戒備狀態，警告稱烏軍可能會再次施襲，建議市民不要前往市中心、不要在室外停留，黑海艦隊總部附近的居民聽到警報聲後應即刻前往避難所。

烏軍方周五表示，其部隊「成功」打擊俄黑海艦隊總部。

NBC：美允供長程導彈

克里米亞2014年被莫斯科吞併，俄軍侵烏以來，烏克蘭一直將克里米亞視為攻擊目標，基輔稱要重奪該半島後，對當地軍事設施的攻擊隨之加劇。

另外，美國全國廣播公司（NBC）昨引述3名美國官員及一名國會官員報道，美國總統拜登已告知烏克蘭總統澤連斯基，華盛頓將向基輔提供小量長程「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）。基輔方面一再要求拜登政府提供ATACMS，以幫助攻擊和破壞俄佔區的補給線、空軍基地和鐵路網絡，惟華盛頓有人擔心會擴大俄烏戰爭，一直抗拒提供那種長程導彈系統。

（路透社/法新社/新華社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 黑海艦隊總部 烏克蘭國家安全局

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