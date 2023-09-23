印度通過平權里程碑法案 為女議員預留1/3席位

莫迪政府周二在國會的特別會議上提出《婦女預留法案》（ Women's Reservation Bill），周三先在人民院以454票贊成、2票反對的壓倒性優勢通過。聯邦院（上議院）再於周四晚以214票贊成、無人反對情况下通過。法案現需得到全國28個邦議會中最少一半通過，並由總統簽署後落實，預計不會遇到太大阻力。

此法案於1996年首次提出，曾6度闖關失敗。數十年來致力推動該法案的前議員赫普圖拉（Najma Heptulla）表示，對於女性來說，獲得平等的政治權，是漫長而艱辛的旅程，這一天終於創造歷史。總理莫迪得知投票結果後在社交平台X（前稱Twitter）上寫道：「這是我們國家民主進程中的歷史性時刻！隨着這項法案的通過，女性權力的代表性將得到加強，女性賦權的新時代也將開始了。」

明年大選未適用 莫迪乘機爭取女選民

有關法案不適用於明年舉行的大選，莫迪卻可能利用法案在明年大選爭取婦女選票。配額的實施亦可能需要數年時間，因為這取決於選區的重新劃分，而劃分工作依靠10年一次的人口普查，這個龐大的調查原定2021年進行，但由於新型冠狀病毒疫情而被推遲，此後一直停滯。根據2002年進行的一次修憲會議，下一次的選區重劃將在2026年之後才會進行。有反對派對法案未能儘早生效表示失望。

印度全國有9.5億名登記選民，女性佔近一半，但在本屆國會議員中，女性議員在參眾兩院都只佔不到15%；在許多省份的省議會，女議員更是不到10%，使得這個全球最大的民主國家，在立法機構的性別平等上全球排名墊底。據聯合國婦女署數據，各國眾議院席次中女性所佔比例平均約為26%。

（衛報/CNN）