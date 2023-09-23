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應對華海軍 美重整水下反潛偵察網

【明報專訊】路透社周四報道，隨中國海軍軍力崛起，加上新技術正快速重塑海上戰爭，美國海軍全面針對水下偵察網絡展幾十年來最大規模改革。

報道指出，美國海軍去年10月將坐落美國西雅圖以北約80公里惠德貝島上的美國海軍監測站，改名為「戰區水下偵察司令部」，以反映其當前使命。報道引述3名知情人士稱，監測站改名是美國軍方斥資數十億美元針對反潛艇計劃「整合水下監視系統」（IUSS）進行冷戰後最大規模重整的一部分。

無人艦隊監聽 「水下衛星」搜索潛艇

路透社稱，IUSS重整計劃前從未有人報道，涉及將美國現有水下監聽電纜網絡現代化，並打造一支擁有尖端感測器和水下收音設備的偵察艦隊，提高美軍監控能力。這3名知情人士指出，新計劃下海軍將投資在新科技上，將監聽工具小型化和全球化，包括部署一支無人艦艇隊來監聽敵方船艦，在海床上放置可攜式「水下衛星」感應器來搜索潛艇，透過衛星追蹤無線電頻率來定位船隻，並且利用人工智能（AI）軟件來快速分析海上所得的情報數據。

根據直接了解計劃的人說，美軍基於3大因素決定重整IUSS計劃。首先是中國海上實力快速崛起，中方船艦有攻擊台灣或破壞石油管線、光纖網絡電纜等重要海底基礎設施的可能。其次是俄烏戰爭中烏克蘭用成本較低的無人艇來攻擊俄艦與橋樑，暴露大型水面艦的弱點。第3是更靈敏的水下感測、AI及無人艇等都將助長中美偵察能力軍備競賽。

美國海軍消息人士告訴路透社，中國也正致力發展「水下長城」水底偵察計劃，在南海海牀鋪設裝有聲納監聽感測器的電纜，他們稱中國也正在打造一支水下及水面無人艦隊，以便搜尋敵方潛艇。報道稱，中國國防部和外交部未有回應置評請求。

（路透社）

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