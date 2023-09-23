美無人艦首部署日本 劍指中國

可配備船員監察或蒐數據

抵達日本的是長約59米的「無人水上艦艇」（USV）「遊騎兵」號（Ranger）和姊妹船「水手」號（Mariner）。「遊騎兵」號是2018年啟動的「幽靈艦隊霸王」（Ghost Fleet Overlord）項目中6艘美軍無人船艦之一，隸屬負責整合和測試艦艇的「無人水上艦艇第一師」（USVDIV-1）。「幽靈艦隊霸王」項目目標把自動操作方式融入美國海軍行動架構。「遊騎兵」號在2021年一次測試中發射「標準6型」（SM-6）導彈，該導彈可用作攔截敵軍彈道及巡航導彈，以及攻擊敵艦。

USV亦可配備船員，「遊騎兵」號今次駛往日本途中，便有16名水手在船上監察情况和蒐集數據。

兩艘USV抵日前，上月底參加了美國海軍和海軍陸戰隊聯合軍演，被編進了以「卡爾文森」號（USS Carl Vinson）航母為首的「第1航空母艦打擊群」，協助擴展編隊的「海域意識」（MDA）能力。

USVDIV-1指揮官戴利（Jeremiah Daley）周四向傳媒表示，「遊騎兵」號、「水手」號聯同另外兩艘「幽靈艦隊霸王」項目旗下的USV參與今夏的演習。他雖沒有交代武器配置，但指這些無人艇比有人船艦更有效識別鎖定目標並完成攻擊，亦扮演了支援長程攻擊炮火，讓有人船艦遠離敵軍威脅的角色。戴利亦形容自動的USV可代替驅逐艦等較大型軍艦，並令戰力倍增，並強調美國海軍一直在內部和聯同伙伴致力創新，「以提供作戰優勢」。

（華爾街日報/商業內幕/美國國防新聞周刊/日本時報）