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CNN：中美俄近年分別擴建核試場 專家料激化軍備競賽 華斥炒作中國核威脅

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）周五（22日）獨家報道，衛星影像顯示中國、美國和俄羅斯近年分別擴建核試場，有專家分析指3國極可能為核試作準備，或將激化大國核武軍備競賽。3國自1996年簽訂《全面禁止核試驗條約》（CTBT）後便沒核試。中國外交部強調一直致力捍衛全球禁止核試的共識，質疑報道「炒作中國核威脅」，形容其「極不負責任」。

CNN引述美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）稱，衛星影像顯示中國新疆羅布泊核試場正在新建第5條隧道，並且新建了一些道路。對比去年和今年拍攝的影像，可見挖掘工程產生的廢土堆持續增大，令專家相信隧道正在擴建。劉易斯表示，該核試場的主要行政和支援區域亦有新建築工程，又指可能被用來存儲爆炸物的新儲存區在2021年和2022年建成。劉易斯表示，衛星影像顯示，中國的核試場看似「十分繁忙」。

俄持續清積雪建新設施

俄羅斯國家杜馬雖在2000年已批准CTBT，但該國總統普京今年2月警告，如美國率先核試，他會下令跟隨。衛星影像顯示位於俄羅斯北冰洋列島新地島（Novaya Zemlya）的核試場，前年至今年有廣泛建築工事。新地島核試場1955年首度進行核試，到1990年蘇聯最後一次進行地下核試。今年8月中防長紹伊古訪問當地，引起關注。劉易斯稱，新地島核試場目前正全年運作，衛星影像顯示有人持續清理路面積雪和興建新設施；過去5至6年亦發現俄方挖掘新隧道。

至於美國內華達州的核試場（內華達國家安全區），其「U1a」建築群在2018年至2023年間大幅擴建。美國國家核安全管理局（NNSA）確認有繼續進行隧道工作，「以提供現代科學診斷能力和數據，在不須進一步地下核試下，幫助保持美國核庫存的安全和性能」。美國國會旗下「政府問責署」（GAO）今年8月報告指，將在2030年或之前耗資25億至26億美元（約195億至203億港元）建設兩個測量裝置，「在次臨界實驗中進行新的測量」。

美報告：不核試難研發新載具

美國科學家聯合會（FAS）核武資訊項目主管克里斯滕森（Hans Kristensen）指，中美俄一直都有作次臨界核試，相信他們「展開全面核試的機會不高」。現為CNN分析員的美國空軍前情報官萊頓（Cedric Leighton）認為，俄羅斯雖正全面準備核試，但未必會付諸實行，其目的或只為「嚇西方一跳」。

劉易斯則稱中國上世紀60至80年代核試次數遠比美蘇少，重啟全面核試有助其蒐集最新的技術數據。而約翰斯霍普金斯大學應用物理學實驗室去年一份報告表示，美國目前核武運載工具（如導彈、軍機、潛艇）的數量和種類都不足，指「如不核試則難以研發新載具」。

專家：一國核試所有核武國跟隨

然而，克里斯滕森認為，假若其中一個大國率先重試核試，「毫無疑問所有其他核武國便會跟隨」，構成測試升級的確實危險。劉易斯表示，中俄能從衛星照片得知美國擴大核試場規模，但缺乏獨立證實其內部動向的能力，在目前各方缺乏互信下，如他們認為美國將進行核試，或會令情况變得危險。

中國外交部回應強調中國早於1996年便宣布暫停核試，並一直致力捍衛全球禁止核試的共識，質疑報道「炒作中國核威脅」，形容其「極不負責任」，又呼籲國際社會「高度警惕」美國的核試活動。俄羅斯至本港昨晚未作評論。

（CNN）

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