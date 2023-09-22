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美研究：大量吃超加工食品 抑鬱風險增

【明報專訊】周三（20日）發表的一項美國研究顯示，大量攝取超加工食品、尤其是人工甜味劑的飲料，會增加患上抑鬱症的風險。

雪糕炸薯條 尤其人工甜味劑飲料

超加工食品包括湯包、調味汁、冷凍薄餅、即食食品、熱狗、汽水、雪糕和炸薯條等，以及含人工甜味劑的食品和飲料。儘管已有大量數據顯示多吃超加工食品會與中風、心臟病和血壓高等疾病有關，但最新研究顯示這跟抑鬱症也有關。

這項發表在美國醫學會期刊網絡開放版（JAMA Network Open）的研究，由麻省總醫院和哈佛醫學院研究員所做，他們檢視了2003年至2017年間超過3萬名主要是白人的中年女性（42至62歲）飲食和心理健康狀况，並按其攝入超加工食品的分量分成5組，這些女性全沒患抑鬱症。研究員之後將有多少女性後來患上抑鬱症與她們攝入超加工食品的情况作對比，在調整導致患上抑鬱症的其他健康狀况、生活方式和社會經濟等風險因素後，發現每天食用9份或以上超加工食品者患抑鬱症的風險，比每天只食用少於4份的人高出49%。另一重要數據是每天減少至少3份超加工食品攝取量的人，比那些超加工食品攝取量相對穩定的人患抑鬱症的風險低。研究作者指實驗顯示人工甜味劑或會觸發大腦傳輸對情緒很重要的特定信號分子。

（衛報）

相關字詞﹕甜味劑 超加工食品（ultra-processed foods） 抑鬱症

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