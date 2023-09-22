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阿塞拜疆納卡亞族首面談 迫降翌日舉行 同意停火細節續商

【明報專訊】阿塞拜疆迫降南高加索主權爭議地區納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡地區）的亞美尼亞族分離主義武裝後，周四（21日）跟納卡地區的亞美尼亞族代表談判，法新社形容這是雙方首次直接對話，但俄媒引述後者指雙方這日未有達成最終協議，阿塞拜疆傳媒則引述政府指雙方同意再度會面。納卡亞族自治政府領導人的顧問表示，雙方同意停火，但關鍵細節仍須商討。

阿塞拜疆周二以反恐名義出兵納卡地區，明言要驅逐當地亞族軍事單位直至對方投降棄械為止。翌日在俄羅斯維和部隊調解下，阿塞拜疆宣布納卡地區的亞美尼亞族自治政府（納卡亞族自治政府）已同意解除武裝。到昨日亞族自治政府派出代表團到阿塞拜疆中部城市葉夫拉赫（Yevlakh），首次跟阿塞拜疆政府的代表直接會談。

據阿塞拜疆訂出的停火協議，納卡地區亞族武裝部隊需解散和解除武裝，約12萬居民將完全併入阿塞拜疆。俄新社（RIA）引述亞族自治政府代表稱雙方未有達成最終協議，阿塞拜疆代表稱很難指望雙方之間所有問題能夠在一次會議上解決。

納卡亞族高官：如君士坦丁堡陷落

納卡亞族自治政府領導人沙赫拉馬尼揚的顧問巴巴揚（David Babayan）則向路透社表示，雙方已同意叫停軍事行動，但很多重要議題尚未達成協議，尤其是擔心會遭受種族滅絕，交出武器前民眾要先獲安全保證——他表示納卡亞族感到俄羅斯、西方國家及亞美尼亞拋棄，慨嘆圍城困境恍似1453年君士坦丁堡陷落（東正教拜占庭帝國亡於伊斯蘭教奧斯曼帝國）。

納卡亞族自治政府昨日指首府斯捷潘納克特（Stepanakert）傳出槍聲，指控阿方部隊違反停火協議，呼籲民眾留在室內。當地人權特使稱，斯捷潘納克特滿城都是飢餓、無家可歸和受驚的民眾。阿塞拜疆國防部否認開火指控，質疑是假資訊。

阿塞拜疆總統：納卡亞族可和平融入

阿塞拜疆總統阿利耶夫周三發表全國演說稱：「犯罪軍政府投降後，這個緊張局勢的根源、這個毒巢已成歷史。」惟他強調，已準備好和平地讓納卡亞族融入該國體制，他們會擁有保留信奉基督教的權利。阿塞拜疆人口以伊斯蘭教什葉派佔絕大多數。

亞美尼亞繼2020年後再次在納卡地區受挫，觸發國內反政府示威，但被要求下台的總理帕希尼揚在未點名提到納卡地區下表示，國家為保獨立須「免於衝突」。

（路透社/法新社/衛報）

相關字詞﹕納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區 阿塞拜疆 亞美尼亞

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