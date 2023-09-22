沙特王儲：逐步邁與以色列關係正常化

《霍士新聞》周三播出穆罕默德的訪問，這是他自2019年以來首次亮相美國電視台。被問到沙以談判時，他表示「每天都逐漸接近目標」，但巴勒斯坦問題仍是癥結所在，「對我們來說，巴勒斯坦問題非常重要，我們必須解決這點。我們希望達到一個目標，就是改善巴人生活，並讓以色列成為中東的參與者」。

美國政府正致力促成這兩個中東強國建交，談判核心包括美國跟沙特締結防衛協議和助其發展民用核能項目，以色列則要在巴勒斯坦建國問題上讓步。穆罕默德坦言擔憂伊朗可能取得核武，「出於安全原因及中東地區力量平衡，若他們（伊朗）取得核武，我們也必須得到」。

「若伊朗獲核武 沙特也須擁有」

《華爾街日報》昨報道，美沙談判其一條件是幫助沙特發展民用核項目，在沙特境內提煉濃縮鈾，換取沙特承認以色列。報道引述美以官員稱，以色列總理內塔尼亞胡已指派國內高級核能及安全專家與美國談判代表協商，試圖讓沙特成為繼伊朗後，中東第二個公開提煉濃縮鈾的國家。美國官員稱，華府正擬定在沙特設立由美方運作的鈾濃縮設施方案。若美以同意有關計劃，意味着扭轉數十年來的政策，不再阻止中東國家發展鈾濃縮能力——以色列被公認擁有核武，只是官方未曾承認。

伊朗總統萊希周三摘指沙特尋求與以色列建交，形同對巴勒斯坦人及其抵抗運動「背後捅刀」。

（金融時報/華爾街日報/法新社）