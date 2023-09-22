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92歲傳媒大亨梅鐸交棒長子

【明報專訊】92歲的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）昨天（21日）公布，將辭任霍士集團與新聞集團主席的職位，這兩間公司將會由長子拉克倫（Lachlan）領導，正式為他約70年的職業生涯畫上句號。梅鐸成功建立了一個從有線電視到小報的媒體王朝，自己也成為世界上最有影響力的媒體高層。

稱時機成熟 強調狀况良好

梅鐸向員工表示「時機成熟」，他可擔任不同角色，11月中旬將轉任兩家公司的名譽董事長。他在內部備忘錄說強調公司和自己狀況良好，「機會遠超商業挑戰」，指有充分理由對未來幾年感樂觀，他仍「計劃參與其中」。

梅鐸是土生土長的澳洲人，後成美國公民。他在21歲仍負笈牛津大學時父親逝世，繼承一些澳洲地方報章，接手後將報道重點轉往醜聞、性和犯罪，推高報紙發行量，此後擴張事業到英國和美國。他先後收購《太陽報》、《世界新聞報》（被轉型為小報，2011年因竊聽醜聞停刊）和《泰晤士報》等，又進軍電子傳媒，將多家電視台合併到霍士公司旗下，帶領霍士新聞成為美國最高收視的頻道。

梅鐸又曾進軍香港傳媒業，1980年代曾收購《南華早報》，到1990年代初賣出。他在1993年入主港企星空傳媒（Star TV），在此邂逅第三任前妻鄧文迪，但在公司幾經改組後2014年沽出全數股份。

（綜合報道）

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