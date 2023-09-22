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斯洛伐克大選 反對派打烏牌 稱倘上台停供武器

【明報專訊】波蘭因穀物市場問題跟烏克蘭不咬弦，被認為有下月國會大選的因素。類似情况也出現在另一跟烏克蘭接壤的中歐國家斯洛伐克。斯洛伐克本月30日舉行國會大選，在民調中暫時領先的反對派領袖、親俄政客菲科（Robert Fico）揚言，倘若勝出上台，將改變外交政策，「一枚子彈也不會供應烏克蘭」。

昔第二個北約國允捐戰機

59歲的菲科曾兩度擔任斯洛伐克總理，任內奉行民粹主義，目前政綱主打親俄反美路線，反對歐盟對俄制裁，並打算阻止烏克蘭加入北約。其支持者認為不斷供應軍火只會令烏戰無止境打下去。

俄軍入侵烏克蘭之後，斯洛伐克是第二個同意向基輔捐贈米格-29戰鬥機的北約成員國，此外還送出一套S-300防空系統，以及開放邊境接收烏克蘭難民。

民調訪8國 斯最不信美

惟斯洛伐克智庫Globsec在3月進行的民調顯示，51%斯洛伐克受訪者認為西方或烏克蘭應對這場戰爭負責，一半人認為美國對該國構成安全威脅，比例高於去年的39%，民調同時在另外7國進行，但斯洛伐克對美國的不信任程度是最高。

選前民調顯示，菲科領導的左翼「方向黨」（Smer）只領前執政黨約1個百分點，但《衛報》分析去年31個歐洲國家的選舉結果，發現創紀錄的32%選票投給了反建制、極左派或極右派的政黨，而2000年代初的這一比例為20%。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕2023斯洛伐克國會大選 民粹主義

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