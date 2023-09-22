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烏糧出口改道重創鄰國農業 禁令叫停掀歐盟內訌

【明報專訊】俄軍入侵後許多烏克蘭生產的糧食被迫改為取道歐洲出口，儘管這些穀物大多數目標仍是銷往中東和非洲，但實際上不少流入歐洲黑市以低價出售，變相重挫中東歐農民生計。到近期歐盟決定不再延續烏克蘭出口穀物到周邊國家的臨時禁令，波蘭、匈牙利和斯洛伐克隨即反彈，自行延續禁令，引發今次矛盾。隨着俄羅斯7月底退出《黑海穀物倡議》，烏克蘭穀物取道中東歐的問題可能重新變得嚴峻。

戰前絕大部分經黑海

據《華爾街日報》統計（見地圖），在《黑海穀物倡議》生效的一年間，烏克蘭經黑海港口的穀物出口仍只佔總量一半，遠低於戰前絕大部分取道黑海，接近四分之一的烏糧經由中東歐鄰國出口，引發眾多問題。歐盟在俄軍侵烏後准許烏克蘭穀物免關稅進入區內，到今年5月延長一年，另外撥款1億歐元（約8.3億港元）補貼中東歐農民。惟在中東歐國家投訴下，歐盟同意5月起暫時禁止烏克蘭食品出口往波蘭、斯洛伐克、匈牙利、保加利亞和羅馬尼亞，但出口至其他國家的烏克蘭糧食仍可經上述5國轉運。

惟措施被質疑成效。有華沙以北的波蘭農民表示，烏克蘭穀物以低價湧入（包括黑市）令他們去年無法出售收成，今年如價錢不合就不打算售貨，暫靠飼養和售賣雞隻餬口。

禁令上周五（15日）到期，歐盟稱「扭曲5國市場的情况已經消失」，故宣布不再延長，觸發波蘭、斯洛伐克和匈牙利自行維持禁令。歐盟委員會多次重申個別成員國無權制定歐盟貿易政策，《華爾街日報》稱同時大部分歐盟成員國反對延長禁令，情况正令歐盟內部「構成分裂」。

波蘭和斯洛伐克面臨大選，匈牙利由親俄極右民粹主義者執政，加劇上述爭拗。有學者解釋，歐洲極右民粹政黨一直依賴農民支持，故針對烏糧進口成為拉攏農民選票的一張牌。

（華爾街日報/紐約時報/外交政策）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 斯洛伐克 糧食出口 黑海穀物倡議 波蘭 歐盟 烏克蘭

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