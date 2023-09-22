穀物爭端升級 波蘭停新增武器供烏 波蘭大選引發「禁令牌」 烏硬碰惹更大反彈

波蘭：連累救助人的遇溺者

在歐盟上周五不再延長對烏克蘭糧倉出口到中東歐的臨時禁令後，波蘭、斯洛伐克和匈牙利表明會自行維持禁令，惹來烏克蘭不滿並向世界貿易組織（WTO）提出申訴和威脅報復，其總統澤連斯基本周二暗批部分國家「假裝團結」，利用糧食問題搞「政治騷」，只會便宜莫斯科。這說法惹來過往一直堅定撐烏抗俄的波蘭不滿，總統杜達諷刺烏克蘭就像「連累救助人士被拖入水底的遇溺者」。到周三莫拉維茨基更表示：「我們不再向烏克蘭（新增）供應武器，因我們正以更多現代武器武裝波蘭。」但他指現有供武承諾會繼續執行。

據統計，俄軍侵烏以來波蘭已運送該國約四成武器予烏克蘭，包括烏軍容易操作的蘇式戰機和坦克，還提供了手上一批「豹2」主戰坦克，是烏克蘭其一重要武器供應方。波蘭過去一年多斥巨資採購新型軍備，推動軍事現代化，國防支出佔GDP比例升至約4%。波蘭又持續為逾100萬名烏克蘭難民提供庇護，另有逾600萬烏難民經波蘭逃往外國。

波蘭副外長雅布隆斯基周三召見烏克蘭大使茲瓦雷奇（Vasyl Zvarych），強烈抗議澤連斯基在聯大的發言，並批評基輔透過多邊平台投訴向波蘭施壓，並非解決兩國爭端的「合適方法」。烏克蘭則反駁杜達比喻「不正確」，稱茲瓦雷奇已陳情「無法接受」波方禁令的立場，並相信烏方提案將可作為基礎，把對話變成建設性發展。

外界相信，華沙的強硬態度背後有下月國會大選的重要因素，行右翼民粹路線的執政黨法律與公正黨（PiS）依賴農民選票，故迫切需要在烏克蘭穀物進口問題上展示強硬立場。莫拉維茨基周三在社交平台直播時強調，華沙準備幫助烏克蘭，但「不會以打擊波蘭市場作為代價」，他早前質疑烏方「不理解波蘭農業界受衝擊的程度」。

面對波蘭反彈，澤連斯基如今積極嘗試修補關係。烏克蘭昨日表示，其農業部長跟波蘭同儕通過電話，雙方同意尋求就穀物爭端找出符合兩國利益的解決方案，駐波蘭大使更向波蘭國營通訊社PAP強調「烏克蘭無人想為波蘭農民創造問題」，相信兩國最終可達成協議。

斯洛伐克允立牌照機制撤禁令

斯洛伐克或成為烏克蘭和波蘭的出路參考。斯洛伐克農業部昨日宣布跟烏方達成解決方案，雙方將就穀物貿易設立牌照發放和管控機制，但強調要等到系統開始運行和經全面測試，斯洛伐克針對烏克蘭的4種穀物商品進口的禁令才會解除。斯洛伐克又指烏克蘭已同意撤銷在世貿組織的申訴，但烏方對此未有即時回應，世貿組織發言人則表示未有資訊可以提供。

另一邊廂，烏軍近日針對克里米亞半島西部進攻，務求恢復部分黑海出海路線。美國國務院一名高官昨日表示，俄羅斯在黑海對烏糧出口的影響力很可能會在未來數周下降。自莫斯科7月退出《黑海穀物倡議》後，昨日首次有運糧倉從烏方黑海港口出發抵達土耳其。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）