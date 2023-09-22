穀物爭端升級 波蘭停新增武器供烏 波蘭大選引發「禁令牌」 烏硬碰惹更大反彈

【明報專訊】烏克蘭與最重要盟友波蘭因糧食出口爭議陷入僵局，波蘭總理莫拉維茨基周三（20日）更宣布「不再向烏克蘭新增供應武器」，外界認為這決定跟穀物爭端有關。波蘭、斯洛伐克和親俄的匈牙利目前單邊維持歐盟對烏克蘭穀物的進口禁令，烏方以激烈言行回應，引發更多爭端。分析認為，波蘭下月舉行國會大選，執政黨為保農民票倉而大打「烏糧禁令牌」。烏克蘭如今尋求修補裂痕，斯洛伐克昨日宣布跟烏方達成解決方案，基輔和華沙也嘗試透過農業部長通電話洽商。
波蘭：連累救助人的遇溺者
在歐盟上周五不再延長對烏克蘭糧倉出口到中東歐的臨時禁令後，波蘭、斯洛伐克和匈牙利表明會自行維持禁令，惹來烏克蘭不滿並向世界貿易組織（WTO）提出申訴和威脅報復，其總統澤連斯基本周二暗批部分國家「假裝團結」，利用糧食問題搞「政治騷」，只會便宜莫斯科。這說法惹來過往一直堅定撐烏抗俄的波蘭不滿，總統杜達諷刺烏克蘭就像「連累救助人士被拖入水底的遇溺者」。到周三莫拉維茨基更表示：「我們不再向烏克蘭（新增）供應武器，因我們正以更多現代武器武裝波蘭。」但他指現有供武承諾會繼續執行。
據統計，俄軍侵烏以來波蘭已運送該國約四成武器予烏克蘭，包括烏軍容易操作的蘇式戰機和坦克，還提供了手上一批「豹2」主戰坦克，是烏克蘭其一重要武器供應方。波蘭過去一年多斥巨資採購新型軍備，推動軍事現代化，國防支出佔GDP比例升至約4%。波蘭又持續為逾100萬名烏克蘭難民提供庇護，另有逾600萬烏難民經波蘭逃往外國。
波蘭副外長雅布隆斯基周三召見烏克蘭大使茲瓦雷奇（Vasyl Zvarych），強烈抗議澤連斯基在聯大的發言，並批評基輔透過多邊平台投訴向波蘭施壓，並非解決兩國爭端的「合適方法」。烏克蘭則反駁杜達比喻「不正確」，稱茲瓦雷奇已陳情「無法接受」波方禁令的立場，並相信烏方提案將可作為基礎，把對話變成建設性發展。
外界相信，華沙的強硬態度背後有下月國會大選的重要因素，行右翼民粹路線的執政黨法律與公正黨（PiS）依賴農民選票，故迫切需要在烏克蘭穀物進口問題上展示強硬立場。莫拉維茨基周三在社交平台直播時強調，華沙準備幫助烏克蘭，但「不會以打擊波蘭市場作為代價」，他早前質疑烏方「不理解波蘭農業界受衝擊的程度」。
面對波蘭反彈，澤連斯基如今積極嘗試修補關係。烏克蘭昨日表示，其農業部長跟波蘭同儕通過電話，雙方同意尋求就穀物爭端找出符合兩國利益的解決方案，駐波蘭大使更向波蘭國營通訊社PAP強調「烏克蘭無人想為波蘭農民創造問題」，相信兩國最終可達成協議。
斯洛伐克允立牌照機制撤禁令
斯洛伐克或成為烏克蘭和波蘭的出路參考。斯洛伐克農業部昨日宣布跟烏方達成解決方案，雙方將就穀物貿易設立牌照發放和管控機制，但強調要等到系統開始運行和經全面測試，斯洛伐克針對烏克蘭的4種穀物商品進口的禁令才會解除。斯洛伐克又指烏克蘭已同意撤銷在世貿組織的申訴，但烏方對此未有即時回應，世貿組織發言人則表示未有資訊可以提供。
另一邊廂，烏軍近日針對克里米亞半島西部進攻，務求恢復部分黑海出海路線。美國國務院一名高官昨日表示，俄羅斯在黑海對烏糧出口的影響力很可能會在未來數周下降。自莫斯科7月退出《黑海穀物倡議》後，昨日首次有運糧倉從烏方黑海港口出發抵達土耳其。
（綜合報道）
（俄軍侵烏）
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