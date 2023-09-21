英放慢減排救經濟 柴油、汽油車遲5年禁售

辛偉誠強調，這種現實主義不等於失去所追求的目標或放棄承諾，又聲稱對英國在應對氣候變化問題「帶領世界」感到自豪。一如BBC此前引述文件報道，辛偉誠公布7項核心政策變化或承諾，例如2020年訂下的2030年起禁售汽油和柴油新車目標會推遲至2035年生效，以及不會再有針對房屋的能源效益新法規等。報道又指辛偉誠到時會強調英國在應對氣候暖化上已超越承諾，其他國家有需要追上。

辛偉誠欲挽選情 恐先掀黨內分歧

BBC指辛偉誠推動這計劃的話，意味保守黨的淨零政策方針會有重大轉變，可能在黨內引起分歧。前國際環境國務大臣高仕文（Zac Goldsmith）指辛偉誠正摧毁英國在環境議題上的信譽。《獨立報》昨日指若辛偉誠推行有關改變，部分保守黨議員考慮提出不信任動議。隨着保守黨在預計最遲於2025年1月舉行的英國大選陷於劣勢，路透社指，辛偉誠認為縮減部分環保政策，能贏得游離選民的支持。

英國汽車生產商與經銷商協會（SMMT）行政總裁霍斯（Mike Hawes）對政府準備「轉軚」表示不滿。他指出，汽車業界持續投資數以十億鎊計資金到電動車上，以達至淨零排放目標，而達到此目標，消費者必須有換車意願，而這意願必須有政府發出清晰而固定的信息、具吸引力的誘因和充電基建，「混亂與不確定性只會令他們（對換電動車）卻步」。

（BBC/獨立報/法新社/路透社）