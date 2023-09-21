24小時攻勢後 俄羅斯介入調停 阿塞拜疆逼降納卡亞美尼亞族武裝

分離武裝允解散棄械

納卡地區的亞美尼亞族分離主義政權昨表示，經過駐紮在納卡地區的俄羅斯維和部隊指揮調解，雙方同意完全停止敵對行為。根據停火協議，分離主義部隊同意解散和解除武裝，並將所有重型軍事裝備和武器從納卡地區撤走，周四起就該地區和其亞美尼亞族居民的未來展開談判。哈吉耶夫承諾阿塞拜疆會為亞美尼亞族分離主義武裝提供撤離的「安全通道」，又指上述解除武裝和移走重裝軍備的過程會由俄羅斯駐當地維和部隊負責協調——俄羅斯國防部其後確認其說法。

亞美尼亞稱逾30死200傷

亞美尼亞昨表示，阿塞拜疆這次軍事行動造成逾30死逾200傷，死者包括兒童。亞美尼亞首都埃里溫有民眾上街，抗議政府放棄守衛納卡地區，要求帕希尼揚下台，部分示威者跟警察衝撞。

學者：俄保南高加索插旗 歐美見絀

智庫卡耐基歐洲中心資深研究員德瓦爾（Thomas de Waal）說，停火如能持續，可避免大規模血腥事件，但納卡地區亞美尼亞族人將是最大輸家，其長達35年自決或分離鬥爭已告失敗，如今失去任何自衛方式，還面臨不確定的未來，即使有望避免被完全摧毁，但在阿塞拜疆未曾提出任何自治或特殊政治權利的現狀下，他們難免被「慢動作」驅離家鄉。德瓦爾指俄羅斯代表阿塞拜疆介入，以確保維和部隊目前留在納卡地區，維持在南高加索的駐足點，對比之下，歐盟和美國嘗試當調解者並不成功，也在輸家行列。

（法新社/路透社）