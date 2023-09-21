聯合國大會再聚焦烏戰 澤連斯基現身籲國際團結

聯合國秘書長古特雷斯致開幕辭，提醒世界各國領導人《聯合國憲章》序言中所載的承諾：欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍，「當有國家違背這些承諾時，就會給每個人製造不安全的世界」。

美國總統拜登呼籲全球共同應對俄烏戰爭，他說：「如果我們拋棄聯合國憲章核心原則、姑息侵略者，這個組織的成員國還能確信他們受保護嗎？如果我們任憑烏克蘭被瓜分，任何國家的獨立都還是安穩的嗎？我認為答案是否定的。」

他也談及美中關係，重申美中須負責任管控競爭，防止兩國衝突；美國致力「去風險」，而非追求與中國脫鈎。

烏克蘭總統澤連斯基在俄軍侵烏後首度親身出席聯合國大會，指俄將全球糧食、能源等必需品武器化，「用在我們的國家，以及各位的國家身上」。他呼籲國際社會團結一致，讓《聯合國憲章》發揮作用，確保世界不再有戰爭。

海牙國際法院開始審俄軍侵烏

另外，聯合國轄下海牙國際法院（ICJ）周一起審理烏克蘭提出俄軍侵烏違反1948年聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》的指控。俄辯稱其「特別軍事行動」未受該公約覆蓋，故烏方控訴應予駁回。

（CNN/紐約時報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）