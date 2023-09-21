學者報告倡歐盟「成員四級制」 可納英烏

制度改革助決策 歐洲領袖下月討論

歐盟考慮數十年來最大規模擴張，未來成員國可能從27個增至36個，領導層認同有迫切需要開始考慮歐盟的結構。12名學者及律師受託就歐洲的未來作「奇思妙想」（Blue-sky thinking），有關建議並不代表法德兩國官方立場，但會成為歐洲政治共同體40多個成員國峰會及歐盟27國領袖非正式會議下月在西班牙格拉納達舉行時的討論內容。

《衛報》周二報道，學者其一建議是將歐盟成員資格分為4級，第1級是在歐元區及神根區等範疇深度整合的「核心集團」（inner circle），第2級是由目前歐盟所組成的「同心圓圈子」（concentric circle），第3級「準成員國」（associate members）則是參與歐洲單一市場的國家，最後一級則為給予像英國及其他「政治合作不必受歐盟法律約束」的國家。

專家報告稱各地政府都承認，歐盟進一步擴大而沒有適當制度改革的話，歐盟要不是無法做出決策，就是更難以下決定。專家其他建議包括潛在的退出選項，讓對於行使否決權謹慎的國家，不需要同意一些他們反對的決定。與法國歐洲事務部長一同提交報告的德國歐洲事務部長呂爾曼表示：「明顯地歐盟擴大符合我們所有人的利益，因此我們現須開始盡可能確保歐盟為這次擴展做好準備。」

英或可成第3級「準成員」

《獨立報》昨報道「準成員國」級的成員資格或開放予英國加入，有留歐派英國保守黨人表示歡迎，前副首相夏舜霆向《獨立報》表示，英國須緊急研究這建議，因「英國絕大多數人認為脫歐是個錯誤」。

（獨立報/衛報）