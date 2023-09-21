加印交惡西方兩難 白宮走鋼線應對

支持渥太華調查 避免譴責新德里

加拿大總理杜魯多日前指印度可能與錫克教領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月在卑詩省遭槍殺有關，導致兩國緊張關係升級，互逐高級外交官。BBC前日報道，西方政府料將努力確保加印外交爭端不會影響到其他國際關係——印度在地緣政治大棋局上是關鍵參與者，不僅是正在崛起的強權，也被西方視為對抗中國的潛在橋頭堡。

《華盛頓郵報》前日指，加印交惡令美國總統拜登拉攏印度制華的努力變得複雜。自從加拿大周一公開指控印度以來，白宮應對策略一直是在走鋼線：對加方調查表支持並促印度配合，惟避免任何針對新德里或印度總理莫迪的譴責。

加拿大的盟友目前態度審慎，等待調查進展。近日一名美國官員稱，杜魯多公開對印指控前有跟拜登政府聯絡；一名加國政府高層消息人士表示，美加在情報方面合作「非常緊密」。

BBC指，一旦有確鑿證據顯示尼傑爾之死是印度所為，西方國家必須在北約盟友加拿大和新興安全伙伴印度之間選擇。過去，西方國家譴責俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯等國的境外暗殺行為，如今不希望印度加入那名單。

蘭德公司高級國防分析師和美國前情報官員格羅斯曼估計，拜登政府可能會淡化或忽視這問題。

（BBC/華盛頓郵報）