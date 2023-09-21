明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

加印交惡西方兩難 白宮走鋼線應對

【明報專訊】因將加籍錫克教領袖被殺案矛頭指向印度，加拿大和印度近日關係惡化，印度外交部昨日發出旅遊警示，呼籲往加拿大旅遊和在當地居住的印度公民「保持最大警覺」。然而西方不樂見這發展，因為一個是自己人，一個是積極拉攏以制華的戰略伙伴，擔心加印交惡勢令拉攏印度的努力節外生枝。加國盟友目前態度審慎，料將千方百計確保爭端不擴大。

支持渥太華調查 避免譴責新德里

加拿大總理杜魯多日前指印度可能與錫克教領袖尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月在卑詩省遭槍殺有關，導致兩國緊張關係升級，互逐高級外交官。BBC前日報道，西方政府料將努力確保加印外交爭端不會影響到其他國際關係——印度在地緣政治大棋局上是關鍵參與者，不僅是正在崛起的強權，也被西方視為對抗中國的潛在橋頭堡。

《華盛頓郵報》前日指，加印交惡令美國總統拜登拉攏印度制華的努力變得複雜。自從加拿大周一公開指控印度以來，白宮應對策略一直是在走鋼線：對加方調查表支持並促印度配合，惟避免任何針對新德里或印度總理莫迪的譴責。

加拿大的盟友目前態度審慎，等待調查進展。近日一名美國官員稱，杜魯多公開對印指控前有跟拜登政府聯絡；一名加國政府高層消息人士表示，美加在情報方面合作「非常緊密」。

BBC指，一旦有確鑿證據顯示尼傑爾之死是印度所為，西方國家必須在北約盟友加拿大和新興安全伙伴印度之間選擇。過去，西方國家譴責俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯等國的境外暗殺行為，如今不希望印度加入那名單。

蘭德公司高級國防分析師和美國前情報官員格羅斯曼估計，拜登政府可能會淡化或忽視這問題。

（BBC/華盛頓郵報）

上 / 下一篇新聞