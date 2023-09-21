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中東現况難比冷戰初 美沙安保政治門檻高

【明報專訊】20世紀中期冷戰展開，美國為對抗蘇聯，加強與他國結盟，美日及美韓防衛條約在這背景下簽署。美日1951年簽訂安保條約，1960年修訂，允許美國駐軍日本，且列明在日本有行政權下的領土，若任何一方受到武力攻擊，將採取行動應對共同的危險。1953年韓戰休戰後，美韓亦簽署了措辭相似的安全條約。

在小布殊政府擔任白宮國家安全委員會亞洲事務高級主任的格林（Michael Green）表示，美國要與沙特達成類似與日本的防衛條約，政治門檻較高，因美日簽訂安保條約時，日本是戰敗國和非軍事化國家，美國官員當時不會設想有國家很快攻擊日本，反之亦然，但中東地區局勢持續緊張，而且沙特又參與也門戰爭，因此美沙防衛條約要獲參議院通過不容易。

美國霍夫斯特拉大學國際法和憲法教授古舉倫（Julian Ku）則指出，美國與日本、菲律賓、澳洲和新西蘭等國簽署的共同防衛條約，當中措辭不如一般人所認為般有力，「條約故意含糊其辭，好讓在不同情况下作出不同回應」。古舉倫表示，相比北約第5條包括使用武力協助被攻擊的締約國，美日及美韓條約的措辭相對淡化很多，「因此可以想像美沙簽訂類似美日的條約，在技術上並不要求美國採取行動，但可以理解為一旦發生襲擊，這代表了嚴肅承諾」。

（紐約時報）

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