紐時：美推防衛條約換沙特跟以國建交 形式似日韓目標反制北京 國會勢成阻力

沙特王儲視「最重要內容」

若達成共同防衛協議，美國和沙特承諾當對方在區內或在沙特領土受到攻擊時，將提供軍事援助。美國現任及前任官員表示，掌握實權的沙特王儲穆罕默德，把共同防衛協議視為與拜登政府談判跟以色列建交的最重要內容。沙特官員稱，一份強大的防衛協議有助遏制伊朗及其武裝伙伴的潛在攻擊——儘管今年初沙特與伊朗在中國斡旋下恢復邦交。報道稱，穆罕默德還要求拜登政府協助沙特發展民用核項目，但有美國官員擔心這會成為沙特發展核武計劃的掩護。

拜登見以總理 料就此協商

美國與沙特和以色列目前的討論主要圍繞穆罕默德對拜登政府的要求，美國總統拜登周三在紐約聯合國大會舉行期間，在場邊會見以色列總理內塔尼亞胡，料有討論這一外交問題。拜登周二在聯合國演說時，便提及各國與以色列建交的好處。目前美軍在日本和韓國均設有基地和駐兵，但報道引述美國官員稱，目前沒有認真討論過在新防衛協議下，大量部署美軍到沙特的事宜。近期美國在沙特的駐軍不到2700人。

參院民主黨人質疑利雅得不可靠

《紐時》指出，華府與沙特簽署任何類似美國與東亞盟友的條約，肯定在國會遭強烈反對，因包括民主黨最高層在內的一些資深議員認為，沙特政府和穆罕默德是不可靠的伙伴，並不關心美國利益或人權問題。近月白宮官員已向有影響力民主黨議員簡報有關談判情况，美沙防衛條約若要在參議院獲通過，需要三分之二議員、即67票支持才可。參議院大部分民主黨議員曾多次投票限制華府向利雅得出售武器和其他安全合作，他們反對沙特在也門的轟炸行動，又質疑穆罕默德下令殺害《華盛頓郵報》記者卡舒吉。人權觀察組織上月的報告指控沙特邊防部隊過去一年多，在接壤也門邊境殺害大量來自埃塞俄比亞等地的越境難民，民主黨議員已就上述暴行向拜登政府施壓。美國官員不能肯定美方沒有向執行殺戮的沙特部隊提供任何訓練或武器。

看重地緣政治意義 自打嘴巴

拜登推動以沙建交在不久前仍是難以想像的，因他在2020年競選總統時曾承諾要讓沙特成為「受孤立」國家，美國官員也狠批內塔尼亞胡的極右政府削弱以色列司法機構權力及鼓勵在巴勒斯坦人地區增建定居點。不過，美國官員認為，達成這項外交協議是化解阿拉伯國家與以色列緊張關係的重要象徵，對美國來說也具有地緣政治意義。官員指出，拉近沙特與美國關係，可使沙特遠離中國，並削弱北京在中東日益擴大的影響力。

為推動以沙關係正常化，白宮和國務院官員自5月以來多次訪問沙特，並一直通報內塔尼亞胡及其幕僚有關穆罕默德的要求。除了美沙安全條約和民用核能合作外，沙特還要求以色列在巴勒斯坦問題上讓步。美國國務卿布林肯上周五表示，若以沙能建交將是「中東乃至更廣泛地區的變革事件」，但他稱讓雙方達成協議仍很困難，且遠未接近達成。

（紐約時報）