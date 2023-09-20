阿塞拜疆出兵納卡地區 反恐為名誓剿分離武裝

阿塞拜疆國防部在宣布「反恐」行動的聲明中，表明行動目的是「解除和確保亞美尼亞人的武裝部隊從我們的領土上撤退，（並）瓦解他們的軍事基礎設施」。聲明提到用「高精準武器」針對合法軍事目標，而不是平民，決心「恢復阿塞拜疆共和國憲法秩序」，稱平民可以通過人道主義通道離開，包括一條通往亞美尼亞的通道。

稱針對合法軍事目標非平民

在納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert）拍攝的社交媒體片段中，能聽到響亮且反覆的炮擊聲。納卡地區的亞美尼亞族武裝部隊表示，阿塞拜疆部隊在重炮轟擊後試圖突破他們的防線，但他們現在仍在堅守防線。一個設在亞美尼亞的分離主義組織在社交平台表示，「斯捷潘納克特和其他城市和村莊正在遭受密集的火力攻擊」，指摘阿塞拜疆發動了「大規模的軍事進攻」。

據阿塞拜疆說法，在其展開軍事行動前幾小時的黎明時分，納卡地區發生地雷爆炸，四名阿塞拜疆族警察和兩名平民被殺，指控是亞美尼亞族分離分子所為。阿塞拜疆表示，事發在「俄羅斯維和部隊臨時部署區域」，警察是在前往阿塞拜疆2020年奪回的納卡地區第二大城市舒沙（Shusha）途中遇害。

亞美尼亞控「大規模侵略」

亞美尼亞指控阿塞拜疆對納卡地區發動「大規模侵略」和試圖進行「種族清洗」。總理帕什尼揚指阿塞拜疆展開「地面行動」，另宣稱政府總部外有示威者聚集，有人呼籲發動政變。

阿塞拜疆表示反恐行動展開前「好幾分鐘」知會了俄羅斯和土耳其，及後防長跟土方同儕通電話。土耳其外交部指阿塞拜疆是被迫出手，表示相信阿、亞談判是達成區內穩定的唯一出路。因無力提供足夠軍事而惹亞美尼亞不滿的俄羅斯，則由克宮發言人表示對局勢急劇升級感擔憂，務須說服亞、阿「來到談判桌前」。

歐洲理事會主席米歇爾在社交平台呼籲阿塞拜疆立即停止在納卡地區的軍事行動，「以便阿塞拜疆和納卡地區的亞美尼亞人真誠對話」。美國一名官員表示，國務卿布林肯形容阿塞拜疆的行動「異常過分和危險」，將與各方緊急會談以結束阿塞拜疆的行動。法國表示會要求緊急召開聯合國安理會會議。

土國公開撐 俄籲和談

亞美尼亞人聚居、蘇聯時代行政管轄劃歸阿塞拜疆的納卡地區在蘇聯解體後兩度爆發戰爭，1990年代的那次由亞美尼亞取勝並佔領大部分地區，到2020年阿塞拜疆「復仇」成功，迫使亞美尼亞簽署停火協議，交還部分納卡地區，其通往納卡地區唯一道路的拉欽走廊由俄軍派維和部隊進駐。到近月再度緊張升級，亞美尼亞指阿塞拜疆自去年12月起封鎖拉欽走廊，引發納卡地區糧食、醫藥和燃料短缺，最近幾周再指阿塞拜疆在納卡地區集結軍力。

（路透社/法新社）