恐襲手段爭獨立 卡利斯坦運動遭印度打壓多年

錫克教是源起於15世紀、兼受印度教與伊斯蘭教影響的一神教，全球現時約有2500萬錫克教信眾，集中生活在印度旁遮普邦，佔當地人口約58%，但放在全印度來說，卻只佔不到2%人口。其餘錫克教徒主要分布於加拿大、英國和澳洲。

自從1947年印巴分治，英屬印度時代的旁遮普省隨之一分為二，即印度旁遮普邦和巴基斯坦旁遮普省，此後有錫克教徒爭取兩地復歸統一，以建立錫克教國家卡利斯坦，引發與印度中央政府的鬥爭。1984年，時任印度總理甘地夫人命令軍隊進攻旁遮普邦俗稱「金廟」的錫克教聖地和拘捕獨立運動領袖，同年稍後被兩名信奉錫克教的總理侍衛刺殺。1985年，錫克教民兵更在由加拿大飛往印度的印航波音747客機放炸彈，空難導致全機329人身亡。連串事件令卡利斯坦獨立運動相關團體被列為恐怖組織，受印度打壓和主流政黨排擠，在本土日漸式微。

（法新社/路透社/英國廣播公司）