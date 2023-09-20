錫克教領袖遇害 加：印涉案指控可靠 新德里否認斥包庇恐怖分子 杜魯多指非挑釁只盼適當處理

已獲取加拿大公民資格的印度錫克教分離主義活動領袖、45歲尼傑爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在卑詩省被殺。杜魯多周一（18日）在下議院表示，那宗命案是印度特工所為的「可靠指控」，是基於加國政府所得情報。他本月初出席新德里二十國集團（G20）峰會期間的場邊會議，曾向印度總理莫迪提及該案。

杜魯多：境內殺害加國公民 皆為侵犯主權

杜魯多在國會表示：「任何外國政府牽涉在加拿大領土殺害加國公民，都是對我國主權不可接受的侵犯。」他還表示加拿大國安部門正在「積極追查」尼傑爾命案，呼籲印度配合調查。

加拿大外長喬美蘭繼而宣布驅逐印度「主要外交官」、印度對外情報機關「調查分析局」（RAW）駐加拿大負責人拉伊（Pavan Kumar Rai），喬美蘭並表示杜魯多已跟美國總統拜登、英國首相辛偉誠提及此案，她亦會在聯合國大會前向七國集團成員國外長談論此案。

印度外交部周二（19日）稱杜魯多的指控荒謬兼具政治動機，「轉移了分離主義恐怖分子和極端分子在加拿大包庇下，持續威脅印度主權及領土完整的焦點」，促請加國政府對境內的反印度分子活動採取法律行動。

兩國互逐外交情報官

印度隨後傳召加拿大駐新德里高級專員麥凱，通知對方印度驅逐一名加國駐印高級外交官，限他於5日內離境，以此反映「印度政府日益關注加拿大外交官干涉我國內政、參與反印度活動」。印媒報道，被逐的是加拿大在印度情報行動負責人西爾維斯特（Olivier Sylvester）。

尼傑爾1977年生於旁遮普邦城市賈朗達爾，1996年移居加拿大，支持分離主義「卡利斯坦運動」（見另稿）。他遇害時正籌辦非正式公投推動印度旁遮普邦獨立。

指控尼傑爾創民兵 印懸紅百萬盧比通緝

印度視卡利斯坦運動為國安威脅，指控尼傑爾2011年創立錫克教分離主義民兵組織「卡利斯坦之虎部隊」。反恐機關指控尼傑爾陰謀殺害印度教教士，是「逃亡的恐怖分子」。印度政府去年7月懸紅100萬盧比通緝他。

案件觸發加拿大等地的反印度示威，加印關係轉差。兩國5月曾透露預計本年內可談妥自貿協議，惟9月初傳出暫停談判，加拿大上周五宣布押後10月初的印度經貿訪問。

西方多國「深切關注」促印助查

美國白宮國安會發言人稱對加方指控「深表關切」，務須徹查與將肇事者繩之於法。澳洲外長發言人表示「就事態發展與伙伴密切合作」。英國首相發言人指會就此「嚴重指控」與加方伙伴緊密接觸，但將繼續與印度展開貿易談判。

（CNN/衛報/紐約時報）